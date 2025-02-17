Вас хочуть "кинути" на гроші? 7 правил, які дозволять розпізнати шахрая
Сайти-клони відомих брендів, фейкові інтернет-магазини - одні з найбільш поширених шахрайських схем сьогодні в Україні. Лише минулого року через аферистів українці втратили майже мільярд гривень власних заощаджень.
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на рекомендації Rakuten Viber розповідає, які “червоні прапорці” вказують на те, що продавець намагається обдурити вас.
Як не втратити гроші під час онлайн-шопінгу
Щоб ви могли безпечно купувати в інтернеті та не потрапити на гачок зловмисників, варто дотримуватися кількох порад. Вони допоможуть вам відрізнити чесного продавця від шахрая.
Перш за все уважно перевірте вебсайт продавця.
- Домен. Шахраї часто використовують схожі, але неідентичні назви відомих брендів, додаючи зайві літери, цифри або змінюючи доменну зону (.com на .net тощо).
- Дизайн та зміст. Недбалий дизайн, неякісні фото товарів, помилки в текстах можуть вказувати на шахрайський сайт. Якщо фото товарів неякісні або відсутні і на ваше прохання поділитись ними, продавець відмовляє - це однозначно red flag.
- Безпечне з'єднання. Сайт має використовувати захищений протокол HTTPS - це можна побачити за наявністю замочка або за кліком в адресному рядку браузера.
- Перевірте представленість магазину в мережі. Якщо це сторінка в соцмережах - чи є в магазину сайт, чи вказані контакти, чи є інші сторінки? Для профілів у соцмережах також варто переглянути дату створення (якщо нещодавно - це може бути тривожний знак).
Читайте відгуки інших покупців.
- Відсутність відгуків - це тривожний знак.
- Якщо всі коментарі виключно позитивні та написані за шаблоном, це можуть бути фейкові відгуки або боти.
- Для інтернет-магазинів варто пошукати відгуки не тільки на їхньому сайті, але й на незалежних платформах, наприклад, Google Maps.
Звертайте увагу на рейтинг продавця (на маркетплейсах). Низький або відсутній рейтинг - привід задуматися про надійність продавця.
Перевіряйте верифікацію профілю. Офіційні позначки верифікації в соціальних мережах свідчать про те, що перед вами - справжній, перевірений бізнес.
- Будьте пильні до надто низьких цін.
- Підозріло низька ціна на товар, який в інших магазинах коштує значно дорожче, - це вірна ознака можливого шахрайства або підробки.
- Не довіряйте обіцянкам надзвичайних знижок та акцій: "Тільки сьогодні знижка 80%", "Ви виграли приз!" тощо - часто це лише приманка для обману.
Не платіть наперед на картку.
- Обмеження способів оплати до єдиного варіанту - переказу на банківську картку - має вас насторожити.
- Надійні магазини пропонують різні варіанти оплати: онлайн-сервіси (LiqPay, Apple Pay, Google Pay та інші), а також оплату при отриманні товару.
Ніколи не розголошуйте особисті дані! Справжні магазини ніколи не запитуватимуть ваші конфіденційні дані, CVV-коди карток, паролі або іншу подібну інформацію для підтвердження замовлення чи реєстрації.
Зазначимо, що за останньою статистикою Rakuten Viber про шахрайства в інтернеті, 62% українців стикалися зі онлайн-зловмисниками у 2024 році. За даними Національного банку України, минулого року сума збитків від шахрайства за рік склала 833 мільйонів гривень, і 83% всіх схем втілюють саме в онлайні.
Наразі обʼєм інтернет-продажів у світі, пише Forbes, становить близько 6,3 трильйона доларів. І він невпинно зростає. За прогнозами експертів, у 2027 році він сягне 7,9 трильйонів доларів.
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