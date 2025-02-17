Вас хотят "кинуть" на деньги? 7 правил, которые позволят распознать мошенника

Сайты-клоны известных брендов, фейковые интернет-магазины - одни из наиболее распространенных мошеннических схем сегодня в Украине. Только в прошлом году из-за аферистов украинцы потеряли почти миллиард гривен собственных сбережений.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекомендации Rakuten Viber рассказывает, какие "красные флажки" указывают на то, что продавец пытается обмануть вас.

Как не потерять деньги во время онлайн-шопинга

Чтобы вы могли безопасно покупать в интернете и не попасть на крючок злоумышленников, стоит придерживаться нескольких советов. Они помогут вам отличить честного продавца от мошенника.

Прежде всего внимательно проверьте вебсайт продавца.

Домен. Мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т.д.).

Мошенники часто используют похожие, но неидентичные названия известных брендов, добавляя лишние буквы, цифры или меняя доменную зону (.com на .net и т.д.). Дизайн и содержание. Небрежный дизайн, некачественные фото товаров, ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и на вашу просьбу поделиться ими, продавец отказывает - это однозначно red flag.

Небрежный дизайн, некачественные фото товаров, ошибки в текстах могут указывать на мошеннический сайт. Если фото товаров некачественные или отсутствуют и на вашу просьбу поделиться ими, продавец отказывает - это однозначно red flag. Безопасное соединение. Сайт должен использовать защищенный протокол HTTPS - это можно увидеть по наличию замочка или по клику в адресной строке браузера.

Сайт должен использовать защищенный протокол HTTPS - это можно увидеть по наличию замочка или по клику в адресной строке браузера. Проверьте представленность магазина в сети. Если это страница в соцсетях - есть ли у магазина сайт, указаны ли контакты, есть ли другие страницы? Для профилей в соцсетях также стоит просмотреть дату создания (если недавно - это может быть тревожный знак).

Читайте отзывы других покупателей.

Отсутствие отзывов - это тревожный знак.

Если все комментарии исключительно положительные и написаны по шаблону, это могут быть фейковые отзывы или боты.

Для интернет-магазинов стоит поискать отзывы не только на их сайте, но и на независимых платформах, например, Google Maps.

Обращайте внимание на рейтинг продавца (на маркетплейсах). Низкий или отсутствующий рейтинг - повод задуматься о надежности продавца.

Проверяйте верификацию профиля. Официальные отметки верификации в социальных сетях свидетельствуют о том, что перед вами - настоящий, проверенный бизнес.

Будьте бдительны к слишком низким ценам.

Подозрительно низкая цена на товар, который в других магазинах стоит значительно дороже, - это верный признак возможного мошенничества или подделки.

Не доверяйте обещаниям чрезвычайных скидок и акций: "Только сегодня скидка 80%", "Вы выиграли приз!" и т.д. - часто это лишь приманка для обмана.

Не платите заранее на карту.

Ограничение способов оплаты до единственного варианта - перевода на банковскую карту - должно вас насторожить.

Надежные магазины предлагают различные варианты оплаты: онлайн-сервисы (LiqPay, Apple Pay, Google Pay и другие), а также оплату при получении товара.

Никогда не разглашайте личные данные! Настоящие магазины никогда не будут запрашивать ваши конфиденциальные данные, CVV-коды карт, пароли или другую подобную информацию для подтверждения заказа или регистрации.

Отметим, что по последней статистике Rakuten Viber о мошенничестве в интернете, 62% украинцев сталкивались с онлайн злоумышленниками в 2024 году. По данным Национального банка Украины, в прошлом году сумма убытков от мошенничества за год составила 833 миллионов гривен, и 83% всех схем воплощают именно в онлайне.

Сейчас объем интернет-продаж в мире, пишет Forbes, составляет около 6,3 триллиона долларов. И он неуклонно растет. По прогнозам экспертов, в 2027 году он достигнет 7,9 триллионов долларов.