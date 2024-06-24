"Хочу залишитися тут": чоловік-іноземець Ірини Сопонару пояснив, чому обрав для життя Україну

Що Ріс каже про Україну

Так, англієць зазначив, що наша країна є "недооціненою", а ще, за його словами, вона має гарну культуру та хороших людей. Своє знайомство з Україною він почав ще після коронавірусу, а через якийсь час зустрів майбутню обраницю.

"Я б сказав, що це дуже недооцінена країна, тому що ми можемо жити дуже гарне життя з нашими друзями. Люди тут дуже дружні, гарна культура та їжа. Я дуже люблю моє життя в Україні, і я хочу залишитися тут", - розповів Ріс.

"Я бачу наше майбутнє тут. Ми хочемо залишитися тут разом. Україна має дуже світле майбутнє, і я маю бути тут, щоб відчути це", - продовжив він.

Пара у день весілля (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

Ріс і українська мова

Більше того, за час свого перебування в Україні чоловік відомої акторки встиг вивчити українську. Він озвучив свою думку з цього приводу та пояснив, чому це для нього важливо.

"Я живу тут три з половиною роки, і для мене дуже важливо знати місцеву мову, щоб розуміти тих, хто живе тут. Я почав вчити українську мову півроку тому назад. Мій найближчий друг - українець у Лондоні. І коли я жив у Лондоні, ми багато разів їздили до України у відпустку", - пояснив Ріс.

"Моя історія в Україні почалася набагато раніше. Після ковіду я хотів покинути Лондон і спробувати життя у новому місті. Я приїхав до Києва, і ми познайомились з Ірою. І ось ми тут. Через п'ять місяців свого перебування у Києві я познайомився з нею", - також сказав британець.

До слова, стосунки пари почалися у 2021 році. У період повномасштабної російсько-української війни, як ділилася Сопонару, їхні взаємини стали ще міцнішими. Вони виїжджали на деякий час за кордон, проте згодом прийняли рішення повернутися. У травні минулого року чоловік освідчився зірці, а про своє весілля вони повідомили наприкінці травня цього року.