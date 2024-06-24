"Хочу остаться здесь": муж-иностранец Ирины Сопонару объяснил, почему выбрал для жизни Украину

Что Рис говорит об Украине

Так, англичанин отметил, что наша страна является "недооцененной", а еще, по его словам, она имеет замечательную культуру и хороших людей. Свое знакомство с Украиной он начал еще после коронавируса, а через некоторое время встретил будущую избранницу.

"Я бы сказал, что это очень недооцененная страна, потому что мы можем жить очень хорошую жизнь с нашими друзьями. Люди здесь очень дружелюбные, хорошая культура и еда. Я очень люблю мою жизнь в Украине, и я хочу остаться здесь", - рассказал Рис.

"Я вижу наше будущее здесь. Мы хотим остаться здесь вместе. У Украины очень светлое будущее, и я должен быть здесь, чтобы почувствовать это", - продолжил он.

Пара в день свадьбы (Фото: instagram.com/irinasoponaru)

Рис и украинский язык

Более того, за время своего пребывания в Украине муж известной актрисы успел выучить украинский. Он озвучил свое мнение на этот счет и объяснил, почему это для него важно.

"Я живу здесь три с половиной года, и для меня очень важно знать местный язык, чтобы понимать живущих здесь людей. Я начал учить украинский язык полгода назад. Мой ближайший друг - укІраинец в Лондоне. И когда я жил в Лондоне, мы много раз ездили в Украину в отпуск", - пояснив Рис.

"Моя история в Украине началась гораздо раньше. После ковида я хотел покинуть Лондон и попробовать жизнь в новом городе. Я приехал в Киев, и мы познакомились с Ирой. И вот мы здесь. Через пять месяцев своего пребывания в Киеве я познакомился с ней", - также сказал британец.

К слову, отношения пары начались в 2021 году. В период полномасштабной российско-украинской войны, как делилась Сопонару, их связь стала еще крепче. Они выезжали на время за границу, однако впоследствии приняли решение вернуться. В мае прошлого года мужчина сделал предложение звезде, а о своей свадьбе они сообщили в конце мая этого года.