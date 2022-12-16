"Хочу, щоб закінчилася війна": Тоня Матвієнко розчулила до сліз листом 6-річної доньки до Миколая (фото)

Українська співачка та мама Тоня Матвієнко нещодавно розчулила прихильників листом своєї шестирічної доньки до Святого Миколая. Бажання дитини виявилися передбачуваними.

Про що попросила маленька Ніна

Тоня Матвієнко розмістила фото листа своєї маленької доньки, де дівчинка звертається до Святого Миколая. У ньому ще не сформованим почерком Ніна найбільше просить кінця війни.

"Вітаю, Миколай! Цього року я була слухняною. Я хочу тебе попросити, щоб закінчилась війна, а ще спідницю сірого кольору", - написала вона.

Скриншот

Принаймні одне із бажань батьки Ніни точно зможуть втілити в життя, а інше - щодуху наближувати. Так, наразі Антоніна Матвієнко перебуває за кордоном, а її чоловік Арсен Мірзоян активно займається благодійність та допомогою ЗСУ.

Тоня Матвієнко з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)