"Хочу, щоб закінчилася війна": Тоня Матвієнко розчулила до сліз листом 6-річної доньки до Миколая (фото)
Українська співачка та мама Тоня Матвієнко нещодавно розчулила прихильників листом своєї шестирічної доньки до Святого Миколая. Бажання дитини виявилися передбачуваними.
Світлиною зірка поділилася у своєму Instagram.
Про що попросила маленька Ніна
Тоня Матвієнко розмістила фото листа своєї маленької доньки, де дівчинка звертається до Святого Миколая. У ньому ще не сформованим почерком Ніна найбільше просить кінця війни.
"Вітаю, Миколай! Цього року я була слухняною. Я хочу тебе попросити, щоб закінчилась війна, а ще спідницю сірого кольору", - написала вона.
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Принаймні одне із бажань батьки Ніни точно зможуть втілити в життя, а інше - щодуху наближувати. Так, наразі Антоніна Матвієнко перебуває за кордоном, а її чоловік Арсен Мірзоян активно займається благодійність та допомогою ЗСУ.
Тоня Матвієнко з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Раніше Тоня Матвієнко відверто розповіла, яку грошову допомогу отримує у Великобританії.
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