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"Хочу, чтобы закончилась война": Тоня Матвиенко растрогала до слез письмом 6-летней дочери Николаю (фото)

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Пятница 16 декабря 2022 10:32
"Хочу, чтобы закончилась война": Тоня Матвиенко растрогала до слез письмом 6-летней дочери Николаю (фото) Певица Тоня Матвиенко с дочерью Ниной (фото: instagram.com/tonya_matvienko)
Автор: Юлия Гаюк

Украинская певица и мама Тоня Матвиенко недавно умилила поклонников письмом своей шестилетней дочери к Святому Николаю. Желания ребенка оказались предсказуемыми.

Фотографией звезда поделилась в своем Instagram.

О чем попросила маленькая Нина

Тоня Матвиенко разместила фото письма своей маленькой дочери, где девочка обращается к Святому Николаю. В нем еще не сформированным почерком Нина больше всего просит конца войны.

"Привет, Николай! В этом году я была послушной. Я хочу тебя попросить, чтобы закончилась война, а еще юбку серого цвета", - написала она.

&quot;Хочу, чтобы закончилась война&quot;: Тоня Матвиенко растрогала до слез письмом 6-летней дочери Николаю (фото)

Скриншот

По крайней мере, одно из желаний родители Нины точно смогут воплотить в жизнь, а другое - изо всех сил приближать. Так, Антонина Матвиенко находится за рубежом, а ее муж Арсен Мирзоян активно занимается благотворительностью и помощью ВСУ.

&quot;Хочу, чтобы закончилась война&quot;: Тоня Матвиенко растрогала до слез письмом 6-летней дочери Николаю (фото)

Тоня Матвиенко с мужем и дочерьми (фото: instagram.com/tonya_matvienko)

Ранее Тоня Матвиенко откровенно рассказала, какую денежную помощь получает в Великобритании.

Читайте также, как мама певицы отреагировала на ее беременность в 16 лет.

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