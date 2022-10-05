"Встигаю відкладати": Тоня Матвієнко зізналась, яку суму виплат отримує у Великій Британії

Відома українська співачка Тоня Матвієнко розповіла, яку грошову допомогу отримує у Великій Британії та як їй вдається економити.

Зараз виконавиця з донькою Ніною досі перебуває у Великій Британії. Там вони отримують грошову допомогу.

Зокрема Матвієнко з донькою на місяць отримує від влади 620 футів. Утім, знаменитість намагається не надто витрачати ці кошти. Зірка їх відкладає, щоб привезти до України.

"У мене виходить 620 фунтів на місяць. Тут рівень життя трішки інший, багато коштує дорожче. Я ці гроші збираю для України. Я їх витрачаю, але в мене є маленький дохід гривневий. Я намагаюся витратити гривні, а фунти збираю додому", - сказала вона.

Тоня Матвієнко розповіла, яка грошову допомогу отримує у Великій Британії (скрін)

Також Тоня розповіла, що цих грошей їм з донькою вистачає. Зазвичай вони витрачають на їжу та пальне. Матвієнко каже що у Великій Британії ціна на бензин складає 70 гривень за літр.

"Чесно, мені вистачає. Я собі одяг не купую. На їжу нам вистачає. Нам дали ще машину. Однак ми далеко нікуди не їздимо. Мені вистачає, я ще встигаю відкласти", - розповіла Тоня.

Тоня Матвієнко з чоловіком та доньками (instagram.com/tonya_matvienko)