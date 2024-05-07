"Хочу побачити, як містер Зе надере дупу Путіну". Стівен Кінг придумав, як припинити війну в Україні

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг зробив гучну заяву щодо припинення війни та вбивства людей в Україні на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на допис письменника у соцмережі Х розповідає, що саме придумав "король жаху".

Що пропонує Стівен Кінг

7 травня 2024 року Стівен Кінг опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х цікавий допис. У ньому він висловлює думку, що президент України Володимир Зеленський та очільник країни-агресора Путін "повинні припинити вбивати людей".

Натомість, за словами письменника, вони б могли залагодити свої розбіжності "mano a mano" (з іспанської мови - "рука об руку", або ж "пліч-о-пліч").

Кінг уточнив, що він має на увазі вирішення конфлікту "за допомогою Pay Per View".

Зазначимо, що Pay Per View - система оплати телетрансляцій (найчастіше - спортивних), яка дозволяє глядачеві придбати пряму трансляцію конкретного поєдинку (якщо йдеться про єдиноборство чи бокс), матчу (якщо йдеться про футбол), або ж підписатися на строк від одного дня до року - щоб дивитися турніри впродовж певного часу.

"Я би хотів побачити, як містер Зе (йдеться найімовірніше про Зеленського, - Ред.) надер би дупу Путіну", - підсумував Стівен Кінг.

Публікація Стівена Кінга (скріншот: twitter.com/StephenKing)

Позиція Стівена Кінга щодо вторгнення РФ в Україну

З перших днів повномасштабної війни в Україні Стівен Кінг неодноразово висловлював свою підтримку нашому народу.

Він висміював спроби Кремля залякати українців збройним наступом, відмовлявся співпрацювати з російськими виданнями, заборонив продаж своїх книжок у країні-агресорі, із захопленням підтримував стрімкий контрнаступ ЗСУ та, наголошуючи на успіхах наших воїнів, навіть вимовив: "Слава Україні!".

Крім того, письменник звертався до РФ від імені всього світу й буквально наказував країні-агресору "забиратися геть з України".

Кровопролитну війну він вважає безглуздою, а Путіна - людиною, якій давно час піти у відставку - щоб увесь світ "зітхнув із полегшенням".

Насамкінець, Стівен Кінг неодноразово називав дії Росії в Україні не війною, а справжнім тероризмом.