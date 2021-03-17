Хочу открыть свой бизнес в "Борисполе": сколько стоит аренда небольшого помещения

Открыть свой бизнес в аэропорту "Борисполь", оказывается, не так уж и сложно? По крайней мере, об этом свидетельствует подборка актуальных предложений аренды коммерческих помещений на территории аэропорта.
Они размещены на сайте ProZorro.
"Единые и прозрачные правила онлайн-аукционов дают уникальную возможность победителям получить коммерческие площади для ведения бизнеса в крупнейшем аэропорту Украины с пассажиропотоком в более 10 млн человек ежегодно", - говорится в сообщении Фонда госимущества.
Список помещений, которые можно арендовать прямо сейчас
Этот объект аренды может быть использован по любым целевым назначениям, кроме размещения общественных объединений и благотворительных организаций и проведения выставок.
Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)
Объект размещен просто по соседству - напротив. Для этих двух "квадратов" действуют аналогичные ограничения. Соответственно, организовать тут, например, что-то вроде кассы или киоска можно легко.
Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)
В комнате есть электричество, отопление, телефонная связь и интернет. Из запретов на использование помещения указывается:
Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)
Фактически тут аналогичная ситуация в плане ограничений по использованию. То есть ни аптек с медициной, ни фитнес-центров, ни кафе со столовыми, ни торговых точек, ни общественных объединений и благотворительных организаций. Но вот, например, для какого-либо офиса помещение с таким объемом может отлично подойти.
Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)
Можно сказать, что это аналог предыдущего лота, только в два раза больше по размерам. Объект аренды может быть использован по любым целевым назначением, кроме указанных выше. Соответственно, потенциальный арендатор тут может и офис организовать, и небольшую выставку провести, и так далее.
Важно отметить, что ценовые предложения на лоты принимаются до 25 марта, а аукцион проведут уже на следующий день.
Вот так выглядит помещение (фото: prozorro.sale)
Добавим, что Фондом госимущества - организатором торгов - указывается начальная цена лота. Цена может расти. Но, если вы будете единственным желающим арендовать какое из помещений, то сделать это можно будет "за копейки".
Также заметим, что представленные объекты аренды могут использоваться далеко не по любым целевым назначением. Поэтому нужно внимательно ознакомиться с правилами аренды.
Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине массово сносят МАФы, причем на такой демонтаж подтянули и полицию.