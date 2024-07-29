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"Хочу народити": Тіна Кароль випадково видала свій секрет (відео)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Тіна Кароль тримає особисте життя у секреті. Після смерті чоловіка зірка не розповідає, чи наважилася вона на нові стосунки. Втім, нині артистка випадково видала свої плани щодо дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Тіна поділилася в TikTok.

Що сказала Кароль

Так, співачка вирішила відповісти на коментарі фанів, які ті залишили під одним з дописів. Зірка часто демонструє чудову фізичну форму, але деякі юзери намагаються "спіймати" Кароль на монтажі чи нечесності.

Втім, Тіна спокійно реагує на подібні коментарі. Коли ж один з користувачів спитав, чи колола вона собі "Оземпік", співачка не тільки спростувала такі чутки. Вона випадково видала свій секрет.

"Оземпік. А що це? А, це те, що всі колють. Удачі! Мені ще хочеться щось народити. Красиве, гарне, маленьке", - сказала Кароль.

Кароль раптово заговорила про дітей (скріншот)

В цілому, співачка відповідала на питання та закиди з гумором. А в самому кінці відео Кароль дала хейтерам жартівливу пораду.

"А якщо вам немає що робити і просто чешуться пальці - помийте руки", - сказала Тіна.

 

Як реагує мережа

Слова Кароль про дитину розчулили фанів. У коментарях вони зізнаються, що щиро бажають співачці щастя в особистому житті. Також юзери пишуть:

  • "Просто найкраща"
  • "Ідеальні відповіді на ці абсурдні питання"
  • "Така класна реакція на коменти!".

Співачка заінтригувала фанів (фото: instagram.com/tina_karol)

Що відомо про особисте життя Кароль

Співачка жила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Вони таємно одружилися у 2008 році, а потім зірка народила від коханого дитину - сину Веніаміна.

У квітні 2013 року чоловік Кароль помер. Огір довго боровся з раком шлунку, але здолати підступну хворобу не вдалося.

Кароль та її син (скріншот)

Після цього співачка не афішує інформацію про власне життя. Їй приписували романи з Даном Баланом та навіть її хореографом, але сама Тіна чутки не підтверджувала. Чи вільне її серце зараз - залишається загадкою. 

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