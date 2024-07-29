"Хочу народити": Тіна Кароль випадково видала свій секрет (відео)

Співачка Тіна Кароль тримає особисте життя у секреті. Після смерті чоловіка зірка не розповідає, чи наважилася вона на нові стосунки. Втім, нині артистка випадково видала свої плани щодо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Тіна поділилася в TikTok.
Так, співачка вирішила відповісти на коментарі фанів, які ті залишили під одним з дописів. Зірка часто демонструє чудову фізичну форму, але деякі юзери намагаються "спіймати" Кароль на монтажі чи нечесності.
Втім, Тіна спокійно реагує на подібні коментарі. Коли ж один з користувачів спитав, чи колола вона собі "Оземпік", співачка не тільки спростувала такі чутки. Вона випадково видала свій секрет.
"Оземпік. А що це? А, це те, що всі колють. Удачі! Мені ще хочеться щось народити. Красиве, гарне, маленьке", - сказала Кароль.
Кароль раптово заговорила про дітей (скріншот)
В цілому, співачка відповідала на питання та закиди з гумором. А в самому кінці відео Кароль дала хейтерам жартівливу пораду.
"А якщо вам немає що робити і просто чешуться пальці - помийте руки", - сказала Тіна.
Слова Кароль про дитину розчулили фанів. У коментарях вони зізнаються, що щиро бажають співачці щастя в особистому житті. Також юзери пишуть:
Співачка заінтригувала фанів (фото: instagram.com/tina_karol)
Співачка жила у шлюбі з продюсером Євгеном Огіром. Вони таємно одружилися у 2008 році, а потім зірка народила від коханого дитину - сину Веніаміна.
У квітні 2013 року чоловік Кароль помер. Огір довго боровся з раком шлунку, але здолати підступну хворобу не вдалося.
Кароль та її син (скріншот)
Після цього співачка не афішує інформацію про власне життя. Їй приписували романи з Даном Баланом та навіть її хореографом, але сама Тіна чутки не підтверджувала. Чи вільне її серце зараз - залишається загадкою.
До слова, раніше блогер епічно потролив Кароль через її відео з йогою.
Окрім цього, нещодавно Коля Сєрга вперше розповів про зустріч з Кирилом Будановим.