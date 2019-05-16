Хочу, чтоб он ее забыл: Меган Маркл угодила в неприятную ситуацию

Меган Маркл стала неприятным воспоминанием для своего бывшего мужа Тревора Энгельсона и его новая возлюбленная мечтает, чтобы он как можно скорее забыл о герцогине Сассекской. Об этом пишет издание The Sun.

Меган Маркл познакомилась с Тревором Энгельсоном в 2004 году. Она в то время была киноактрисой, а он известным кинопродюсером. Между ними вспыхнул роман, который продолжался много лет. После семи лет совместной жизни они решили пожениться и устроили в 2011 году небольшую пляжную вечеринку на Ямайке.

Меган Маркл и Тревор Энгельсон (Getty Images)

Однако через два года, в 2013 году, пара разошлась и в качестве объяснений назвала "непримиримые разногласия". Всего их отношения продлились более 9 лет. Как рассказали друзья из близкого окружения пары, Меган Маркл на самом деле внезапно бросила Энгельсона и вернула ему обручальное кольцо.

Также они сообщили, что после того, как Маркл прославилась благодаря сериалу "Форс-мажоры", Энгельсон чувствовал себя так, как будто стал соринкой, которая застряла в ее туфлях. После развода они прекратили общение и даже перестали разговаривать друг с другом.

Уже через три года после развода, в 2016 году Меган Маркл начала встречаться с принцем Гарри и в 2018 году они поженились.

Тревор Энгельсон и Трейси Курланд (Getty Images)

А совсем недавно Тревор Энгельсон официально зарегистрировал брак с Трейси Курланд. Отношения длились всего 18 месяцев, но как рассказали в окружении пары, они сразу выглядели так, как будто произошла встреча родственных душ. До встречи с Трейси бывший муж Маркл находился в жуткой депрессии.

Близкая подруга Курланд рассказала, что новая любовь в жизни Тревора Энгельсона сыграла ключевую роль в том, чтобы он смог оправиться после развода с Меган Маркл.

Трейси Курланд стала для Энгельсона глотком живого воздуха и 31-летняя женщина готова сделать все ради того, чтобы продюсер забыл о бывшей жене.

Бывший муж Меган Маркл женился на своей подруге (фото: instagram.com/jesslacher)

"Имя Меган никогда не всплывает в разговоре, когда они находятся в компании друзей, и у всех нас возникает ощущение, что никого не беспокоит, что происходит в жизни Маркл. Трейси очень вдумчивый и чувствительный человек и ей оказалось под силу справиться с тем багажом, который остался у Тревора после Маркл. Я думаю, что Трейси не волнует прошлое Тревора, однако она хочет, чтобы он оставил эту историю и перестал о ней вспоминать. Она хочет, чтобы Тревор забыл навсегда о герцогине Сассекской", - рассказала близкая подруга Трейси Курланд.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший муж Меган Маркл снова женился.

А также рассказывали о том, что королева Елизавета приготовила для Меган Маркл и принца Гарри новое жилье.