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Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского

STYLERЖизнь    13.10.2019 - 19:47
Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского
Комаровский раскритиковал пресс-марафон Зеленского (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский заявил, что недоволен пресс-марафоном президента

Доктор Комаровский сильно возмутился из-за вопросов, которые прозвучали от журналистов на первом пресс-марафоне президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он высказался на своей странице в Facebook.

Комаровский написал, что увидел полный список вопросов к Зеленскому во время пресс-марафона и пришел в ужас.

"Появилась возможность для анализа, как следствие хочется выть и ругаться матом", - написал Комаровский.

Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского

Скриншот с Facebook

Он объяснил, что его сильно возмутило то, что ни в одном вопросе журналисты не спросили про врачей, учителей, детей, искусство, пенсионеров, спорт, медицину и много чего еще.

При этом, по его словам, о президенте США Дональде Трампе вспоминали не менее 25 раз. Комаровский отметил, что это диагноз журналистике.

Пользователи сети также прокомментировали его пост.

  • По итогам пресс-марафона диагноз можно ставить обеим сторонам. А с учетом, что президент - это представитель страны на международной арене и главнокомандующий, то вопросы о "врач, учитель, ребенок, спорт, школа, инвалидность, больной, аптека, лекарство, боль, больница, трансплантация, медицина, театр, музыка, искусство, книга, хоспис, реабилитация, пенсионер…" нужно задавать премьеру и Кабмину. Или не собран весь анамнез для правильной постановки диагноза?
  • Спасибо, настоящий доктор и гражданин Комаровский, за неутешительный, но точный диагноз нынешней журналистики...
  • Скорее всего, журналистам озвучили темы, которых в вопросах быть не должно.
  • Согласна... все ответы можно поднять и озвучить, но эти вопросы даже не были заданы... печально;
  • Да, вопросы разочаровали;
  • Было суррогатное материнство, было параолимпийцы. И еще много чего было.

Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского

Хочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне ЗеленскогоХочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне ЗеленскогоХочется выть и ругаться матом: Комаровский жестко высказался о пресс-марафоне Зеленского

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Комаровский поделился важным нюансом о шприцах. Он рассказал, в каких ситуациях шприц должен быт стерильным.

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