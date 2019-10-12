Можно и нестерильный: Комаровский поделился важным нюансом о шприцах

Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на вопрос, в каких ситуациях шприц должен быт стерильным

Доктор Комаровский рассказал родителям, в каких конкретно ситуациях нужно исползовать только стерильный шприц. По словам известного украинского педиатра, стерильный шприц нужен толко привнутримышечных инъекциях. Об этом он сообщил на видео, опубликованное на его странице в Instagram.

"Стерильность нужна только тогда, когда шприц используется непосредственно для внутримышечных инъекций", - объяснил медик.

Врач отметил, что шприцы не настолько дорогие, чтобы экономить на них и сберегать один и тот же продолжительное время. Но в некоторых случаях шприц можно использовать и нестерильный и даже просроченный.

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"Если он находится в стерильной упаковке, но он просрочен, то для промывания глаза, для обработки раны и т.д., он вполне подойдет. Но вот уколы если мы делаем, то конечно же за стерильностью следить нужно очень внимательно", - прокомментировал вопрос педиатр.