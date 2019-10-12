ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Можно и нестерильный: Комаровский поделился важным нюансом о шприцах

STYLERЖизнь    12.10.2019 - 08:03
Можно и нестерильный: Комаровский поделился важным нюансом о шприцах
Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский ответил на вопрос, в каких ситуациях шприц должен быт стерильным

Доктор Комаровский рассказал родителям, в каких конкретно ситуациях нужно исползовать только стерильный шприц. По словам известного украинского педиатра, стерильный шприц нужен толко привнутримышечных инъекциях. Об этом он сообщил на видео, опубликованное на его странице в Instagram.

"Стерильность нужна только тогда, когда шприц используется непосредственно для внутримышечных инъекций", - объяснил медик.

Врач отметил, что шприцы не настолько дорогие, чтобы экономить на них и сберегать один и тот же продолжительное время. Но в некоторых случаях шприц можно использовать и нестерильный и даже просроченный.

"Если он находится в стерильной упаковке, но он просрочен, то для промывания глаза, для обработки раны и т.д., он вполне подойдет. Но вот уколы если мы делаем, то конечно же за стерильностью следить нужно очень внимательно", - прокомментировал вопрос педиатр.

Вопрос: ⠀ А в каких ситуациях шприц должен быть стерильным? ⠀ Ответ: ⠀ Стерильность нужна только тогда, когда шприц используется непосредственно для внутримышечных инъекций. ⠀ Я, кстати, не призываю. Все-таки на сегодня шприцы не настолько дороги, чтобы после того, как вы напоили ребенка или закапали глаза, хранить их длительное время. Я просто говорю о том, что если он находится в стерильной упаковке, но он просрочен, то для промывания глаза, для обработки раны и т.д., он вполне подойдет. Но вот уколы если мы делаем, то конечно же за стерильностью следить нужно очень внимательно. ⠀ #докторкомаровский #видеоЕОК #шдк #школадокторакомаровского #шприц

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Доктор Комаровский развенчал миф об одном "полезном" препарате Комаровский предупредил об опасных родинках у детей
Новости Украины Доктор Комаровский
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь