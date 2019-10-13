Хочеться вити і лаятися матом: Комаровський жорстко висловився про прес-марафон Зеленського

Комаровський розкритикував прес-марафон Зеленського (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський заявив, що незадоволений прес-марафоном президента

Доктор Комаровський сильно обурився з питань, які прозвучали від журналістів на першому прес-марафоні президента України Володимира Зеленського. Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.

Комаровський написав, що побачив повний список питань до Зеленського під час прес-марафону і прийшов в жах.

"З'явилася можливість для аналізу, як наслідок хочеться вити і лаятися матом", - написав Комаровський.

Скріншот з Facebook

Він пояснив, що його дуже обурило те, що ні в одному питанні журналісти не запитали про лікарів, вчителів, дітей, мистецтво, пенсіонерів, спорт, медицину і багато чого ще.

При цьому, за його словами, про президента США Дональда Трампа згадували не менше 25 разів. Комаровський зазначив, що це діагноз журналістиці.

Користувачі мережі також прокоментували його пост.

За підсумками прес-марафону діагноз можна ставити обом сторонам. А з урахуванням того, що президент - це представник країни на міжнародній арені і головнокомандувач, то питання про "лікар, вчитель, дитина, спорт, школа, інвалідність, хворий, аптека, ліки, біль, лікарня, трансплантація, медицина, театр, музика, мистецтво, книга, хоспіс, реабілітація, пенсіонер..." потрібно ставити прем'єра і Кабміну. Чи не зібраний весь анамнез для правильної постановки діагнозу?

Спасибі, справжній лікар і громадянин Комаровський, за невтішний, але точний діагноз нинішньої журналістики...

Швидше за все, журналістам озвучили теми, яких у питаннях бути не повинно.

Згодна... всі відповіді можна підняти і озвучити, але ці питання навіть не були задані... сумно;

Так, питання розчарували;

Було сурогатне материнство, було параолімпійці. І ще багато чого було.

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що Комаровський поділився важливим нюансом про шприци. Він розповів, в яких ситуаціях шприц має бути стерильним.