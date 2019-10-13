Хочеться вити і лаятися матом: Комаровський жорстко висловився про прес-марафон Зеленського

Євген Комаровський заявив, що незадоволений прес-марафоном президента
Доктор Комаровський сильно обурився з питань, які прозвучали від журналістів на першому прес-марафоні президента України Володимира Зеленського. Про це він висловився на своїй сторінці у Facebook.
Комаровський написав, що побачив повний список питань до Зеленського під час прес-марафону і прийшов в жах.
"З'явилася можливість для аналізу, як наслідок хочеться вити і лаятися матом", - написав Комаровський.
Скріншот з Facebook
Він пояснив, що його дуже обурило те, що ні в одному питанні журналісти не запитали про лікарів, вчителів, дітей, мистецтво, пенсіонерів, спорт, медицину і багато чого ще.
При цьому, за його словами, про президента США Дональда Трампа згадували не менше 25 разів. Комаровський зазначив, що це діагноз журналістиці.
Користувачі мережі також прокоментували його пост.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що Комаровський поділився важливим нюансом про шприци. Він розповів, в яких ситуаціях шприц має бути стерильним.