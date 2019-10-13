Комаровский развенчал миф о поднятии иммунитета

Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил, что волшебной таблетки для поднятия иммунитета не существует

Доктор Комаровский ответил на вопрос одной из мам, что дать трехлетнему ребенку для повышения иммунитета. Свой ответ известный украинский педиатр опубликовал на страничке в Instagram. По словам медика, нет лекарств, которые способны поднять иммунитет у ребенка. Все, что врачи назначают для повышения иммунитета - "это развод".

"Большинство мам, задающих вопрос о поднятии иммунитета у 3-летнего ребенка, совершенно искренне ждут, что доктор посоветует какую-то золотую таблетку, которая может решить проблему. Должен вас огорчить: подобных лекарств не существует. Все, что назначается якобы для поднятия иммунитета, это абсолютный медицинский "развод", это попытка фармацевтического бизнеса удовлетворить ваши потребности помогать ребенку. К сожалению, по-нашенски помогать — это значит послать папу в аптеку. Вот производители лекарств и помогают таким образом реализовать эту вашу потребность", - сообщил доктор.

В реальности для того, чтобы поднять иммунитет нужно часто бывать на свежем воздухе, заниматься физнагрузками.

Иммунитет нельзя поднять с помощью лекарств (pixabay.com)

"На самом же деле коррекция иммунитета возможна исключительно оптимизацией параметров образа жизни: достаточное пребывание на свежем воздухе, ненасильственное кормление, физические нагрузки, оптимизация параметров воздуха в квартире, своевременное опорожнение кишечника, ограничение контактов с больными детьми, обучение родителей искусству правильной помощи при респираторных вирусных инфекциях — вот в этом, собственно, и состоит программа поднятия иммунитета детям любого возраста", - подитожил Комаровский.