Не хочется быть пустым барабаном: Данилко сделал откровенное заявление

Андрей Данилко (УНИАН)

Андрей Данилко признался, что устал от большой сцены

Андрей Данилко, известный украинский шоумен, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, признался, почему практически перестал выступать. Об этом пишет издание The Lime.

Андрея Данилко с большим концертом на сцене в последний раз видели на фестивале Atlas Weekend в 2017 году. После этого он решил отказаться от сольных концертов и больших проектов. Правда, сделал исключение для Евровидение-2019.

Как рассказал Данилко, за два года у него накопилось много нового творческого материала, однако соскучиться за большой сценой он пока не успел.

"Послушайте, мне надо самому соскучиться. Просто, когда ты 25 лет (хотя уже больше) находишься в таком графике, то не хочется быть пустым барабаном. У меня очень много хорошего материала, но для этого нужны силы и желание им поделиться", - сказал Данилко.

Он не отрицает, что вернется в шоу-бизнес, однако даже приблизительные сроки называть не стал и заверил, что "все будет хорошо". Он признался, что сейчас у него нет сил для концертов.

"Сил нет, а поэтому и особого желания тоже. Как только будут силы, появится и желания. Все будет хорошо. Надо просто немного соскучиться и прийти в себя", - добавил артист.

Он отметил, что выступление Верки Сердючки на Евровидении ему далось нелегко и он ждал, когда конкурс закончится и он сможет вернуться домой.

"Для меня это было очень сложно. Надо было так себя собрать… мы там были неделю, я уже ждал, когда все это закончится. Конечно, я постарался взять себя в руки, но я собой недоволен. Это могло быть точнее, с настроением", - отметил Данилко.

Напомним, ранее мы писали о том, что с Веркой Сердючкой произошел казус на Евровидении.

А также рассказывали о том, что Данилко откровенно рассказал о планах Насти и Потапа.