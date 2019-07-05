Не хочеться бути порожнім барабаном: Данилко зробив відверту заяву

Андрій Данилко (УНІАН)

Андрій Данилко зізнався, що втомився від великої сцени

Андрій Данилко, відомий український шоумен, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, зізнався, чому практично перестав виступати. Про це пише видання The Lime.

Андрія Данилка з великим концертом на сцені в останній раз бачили на фестивалі Atlas Weekend у 2017 році. Після цього він вирішив відмовитися від сольних концертів і великих проектів. Правда, зробив виняток для Євробачення-2019.

Як розповів Данилко, за два роки у нього накопичилося багато нового творчого матеріалу, однак скучити за великою сценою він поки не встиг.

"Послухайте, мені треба самому скучити. Просто, коли ти 25 років (хоча вже більше) знаходишся в такому графіку, то не хочеться бути порожнім барабаном. У мене дуже багато хорошого матеріалу, але для цього потрібні сили і бажання ним поділитися", - сказав Данилко.

Він не заперечує, що повернеться в шоу-бізнес, проте навіть приблизні терміни називати не став і запевнив, що "все буде добре". Він зізнався, що зараз у нього немає сил для концертів.

"Сил немає, а тому й особливого бажання теж. Як тільки будуть сили, з'явиться і бажання. Все буде добре. Треба просто трохи скучити і прийти в себе", - додав артист.

Він зазначив, що виступ Вєрки Сердючки на Євробаченні йому дався нелегко, і він чекав, коли конкурс закінчиться і він зможе повернутися додому.

"Для мене це було дуже складно. Треба було так себе зібрати... ми там були тиждень, я вже чекав, коли все це закінчиться. Звичайно, я постарався узяти себе в руки, але я не задоволений собою. Це могло бути точніше, з настроєм", - зазначив Данилко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з Вєркою Сердючкою стався казус на Євробаченні.

А також розповідали про те, що Данилко відверто розповів про плани Насті і Потапа.