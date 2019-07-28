ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хочется постарше: Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео)

STYLERПерсоны    28.07.2019 - 12:31
Хочется постарше: Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео)
Пугачева и Галкин (фото: twitter.com/ps_photobank)

Пугачева поделилась откровением

Алла Пугачева рассказала, что порой ей хочется иметь партнера постарше, нежели Галкин. Откровенным заявлением примадонна российской эстрады поделилась в социальной сети Instagram.

На видео видно, как знаменитости сидят у моря и обсуждают мужчин, которые встретились им на мероприятии. Вайкуле отметила, что ей нравился мужчина помоложе, однако Примадонна назвала его "сопляком", хотя ему было всего 55 лет.

Между тем, можно услышать как Пугачева говорит: "Посмотри на мою жизнь: молодой, потом снова молодой с юмором. Иногда хочется постарше".

Максим Галкин, который в свою очередь снимал женщин на видео, не сдержался и выразил свое недовольство. "Я вам дам постарше", - пригрозил он.

Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео: instagram.com/laima_vaikule_official)

Тем временем Галкин опубликовал в соцсети фото с Пугачевой, оставив в качестве подписи лаконичное эмоджи-сердечко.

Хочется постарше: Пугачева оскорбила Галкина опрометчивым заявлением (видео)Алла Пугачева и Максим Галкин (фото:instagram.com/maxgalkinru)

Ранее мы писали о том, что стало известно, кто пожертвовал яйцеклетку для детей Аллы Пугачевой.

А также рассказывали о том, что Лайма Вайкуле откровенно призналась в том, что перенесла ужасную болезнь и чуть не умерла.

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева опозорились в Юрмале: в сеть попало видео Яйцеклетка для мамы: Орбакайте отреагировала на слухи о детях Пугачевой
Новости Украины Алла Пугачева
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь