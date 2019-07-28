Хочеться постарше: Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео)

Пугачова і Галкін (фото: twitter.com/ps_photobank)

Пугачова поділилася одкровенням

Алла Пугачова розповіла, що іноді їй хочеться мати партнера старше, ніж Галкін. Відвертою заявою примадонна російської естради поділилася в соціальній мережі Instagram.

На відео видно, як знаменитості сидять біля моря і обговорюють чоловіків, які зустрілися їм на заході. Вайкуле зазначила, що їй сподобався чоловік помолодше, однак Примадонна назвала його "сопляком", хоча йому було всього 55 років.

Між тим, можна почути як Пугачова каже: "Подивися на моє життя: молодий, потім знову молодий з гумором. Іноді хочеться постарше".

Максим Галкін, який в свою чергу знімав жінок на відео, не стримався і висловив своє невдоволення. "Я вам дам постарше", - пригрозив він.

Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео: instagram.com/laima_vaikule_official)

Тим часом, Галкін опублікував у соцмережі фото з Пугачовою, залишивши в якості підпису лаконічне эмоджі-серце.

Алла Пугачова і Максим Галкін (фото:instagram.com/maxgalkinru)

Раніше ми писали про те, що стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.

А також розповідали про те, що Лайма Вайкуле відверто зізналася в тому, що перенесла жахливу хворобу і мало не померла.