ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хочеться постарше: Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео)

STYLERПерсони    28.07.2019 - 12:31
Хочеться постарше: Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео)
Пугачова і Галкін (фото: twitter.com/ps_photobank)

Пугачова поділилася одкровенням

Алла Пугачова розповіла, що іноді їй хочеться мати партнера старше, ніж Галкін. Відвертою заявою примадонна російської естради поділилася в соціальній мережі Instagram.

На відео видно, як знаменитості сидять біля моря і обговорюють чоловіків, які зустрілися їм на заході. Вайкуле зазначила, що їй сподобався чоловік помолодше, однак Примадонна назвала його "сопляком", хоча йому було всього 55 років.

Між тим, можна почути як Пугачова каже: "Подивися на моє життя: молодий, потім знову молодий з гумором. Іноді хочеться постарше".

Максим Галкін, який в свою чергу знімав жінок на відео, не стримався і висловив своє невдоволення. "Я вам дам постарше", - пригрозив він.

Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео: instagram.com/laima_vaikule_official)

Тим часом, Галкін опублікував у соцмережі фото з Пугачовою, залишивши в якості підпису лаконічне эмоджі-серце.

Хочеться постарше: Пугачова образила Галкіна необачною заявою (відео)Алла Пугачова і Максим Галкін (фото:instagram.com/maxgalkinru)

Раніше ми писали про те, що стало відомо, хто пожертвував яйцеклітину для дітей Алли Пугачової.

А також розповідали про те, що Лайма Вайкуле відверто зізналася в тому, що перенесла жахливу хворобу і мало не померла.

Лайма Вайкуле і Алла Пугачова зганьбилися в Юрмалі: у мережу потрапило відео Яйцеклітина для мами: Орбакайте відреагувала на чутки про дітей Пугачової
Новини України Алла Пугачова
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся