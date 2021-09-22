"Хочется домой, бабушка очень переживает": первые слова 13-летнего Максима после пересадки сердца

В Украине впервые пересадили сердце ребенку. Счастливчиком стал 13-летний парень Максим из Волынского села Зарудчи.

После уникальной операции школьник сказал в эфире, который вела на своей Facebook -странице основательница Всеукраинской платформы донорства iDonor Ирина Заславец, что хочет как можно быстрее вернуться домой.

Что сказал Максим после операции

"Сейчас мне лучше. Дышать легко стало, грудь не так болит... Воды я уже могу пить сколько хочу", - сказал мальчик.

В больнице рядом с Максимом находится мама. А сам он хочет как можно быстрее попасть домой.

"Хочется просто вернуться живым и здоровым домой. Бабушка очень сильно переживает", - говорит юный волынянин после сложной операции.

Добавим, что Максим болел с июля. Месяц ребенок находился в реанимации Волынского ОДТМО, последние две недели - подросток лечился во Львове. Состояние парня было критическим и счет шел на дне. После успешной операции волынянин находится в реанимационном отделении. Его состояние стабильное.

Трансплантация сердца ребенку в Украине (фото: facebook.com/Oleg Samchuk)