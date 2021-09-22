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"Хочеться додому, бабуся дуже переживає": перші слова 13-річного Максима після пересадки серця

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Львів, Середа 22 вересня 2021 13:46
"Хочеться додому, бабуся дуже переживає": перші слова 13-річного Максима після пересадки серця Колаж РБК-Україна: 13-річний Максим отримав нове серце
Автор: Світлана Мащенко

В Україні вперше пересадили серце дитині. Щасливчиком став 13-річний хлопець Максим з Волинського села Зарудчі.

Після унікальної операції школяр сказав у ефірі, який вела на своїй Facebook-сторінці засновниця Всеукраїнської платформи донорства iDonor Ірина Заславець, що хоче якнайшвидше повернутися додому.

Що сказав Максим після операції

"Зараз мені краще. Дихати легко стало, груди не так болять… Води я вже можу пити скільки хочу", - сказав хлопчик.

У лікарні поряд з Максимом перебуває мама. А сам він хоче якнайшвидше потрапити додому.

"Хочеться просто повернутися живим і здоровим додому. Бабуся дуже сильно переживає", - говорить юний волинянин після складної операції.

Додамо, що Максим хворів від липня. Місяць дитина перебувала в реанімації Волинського ОДТМО, останні два тижні - підліток лікувався у Львові. Стан хлопця був критичним і рахунок ішов на дні. Після успішної операції волинянин перебуває у реанімаційному відділенні. Його стан стабільний.

&quot;Хочеться додому, бабуся дуже переживає&quot;: перші слова 13-річного Максима після пересадки серця

Трансплантація серця дитині в Україні (фото: facebook.com/Oleg Samchuk)

Зазначимо, що під час цієї трансплантації окрім Максима шанс на життя отримало ще четверо людей. 56-річному чоловікові вперше в Україні пересадили легені. 37-річна жінка отримала печінку, ще двоє чоловіків - нирки. Також на свого реципієнта чекає рогівка ока.

Донором став 54-річний чоловік, що помер від геморагічного інсульту. Рідні дали згоду на посмертну трансплантацію органів.

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