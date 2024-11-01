Хочете завести морську свинку? Добряче подумайте і ось чому

Переваги морських свинок для власників

Тривалість життя гризуна

Мурчаки, морські свинки, відрізняються довшою тривалістю життя в порівнянні з іншими домашніми гризунами. Наприклад, хом'які в середньому доживають до 2,5 років, а декоративні пацючки живуть близько 2-3 років.

Зазвичай при уважному догляді в неволі декоративні свинки можуть прожити до 6-10 років, а в рідкісних випадках - навіть до 14.

Охайність

Морські свинки доволі охайні, адже ці домашні тварини не потребують миття і здатні самостійно підтримувати гігієну. Попри поширену думку, кавійки, за якими доглядають, не мають неприємного запаху.

Якщо ж від морської свинки йде неприємний аромат - це означає, що наповнювач для підстилки слід замінювати частіше.

Комунікабельність тваринки

На відміну від деяких домашніх улюбленців, морські свинки - або ж кавійки - навряд проявлятимуть агресію. Мурчаки відрізняються товариськістю, швидко прив'язуючись до власників.

Унікальна "зовнішність"

Жодна морська свинка не схожа на іншу. Ці декоративні гризуни мають різноманіття забарвлень та порід: одного кольору чи декількох, кучеряві та з шовковистою шерстю, короткошерсті чи довгошерсті.

Морські свійські досить різноманітні (фото: Feepik)

Денний спосіб життя

Більшість гризунів ведуть активний нічний спосіб життя, що може турбувати господарів. Але, як зазначають, мурчаки менше шумлять вночі.

Крім цього, на відміну від інших декоративних гризунів, морські свинки досить активні вдень, тому можуть "спілкуватися" з господарями.

Можуть вивчити команди

Комунікабельні кавійки також можуть піддаватися дресування, адже відрізняються доволі розвиненими розумовими здібностями.

Звісно, вони не виконають складних команд, але регулярні непримусові тренування зі смаколиками можуть мати успіх.

Недоліки морських свинок для власників

Можуть бути надто активними

Мурчаки - доволі активні домашні тваринки. Вони постійно в русі, шукають щось в підстилці або гризуть.

Крім цього, свою назву морські свинки отримали завдяки широкому спектру звуків, який товариські мурчаки використовують для спілкування - вкрай жвавого. Тож майже безупинний шум викликає дискомфорт.

Вартісне ветеринарне обслуговування

Морськиі свинки - тендітні тваринки і мають надзвичайно крихке здоров'я. А знайти гарного лікаря саме для гризунів дуже складно, навіть у місті.

Морські свинки мають слабке здоров'я (ілюстративне фото: Feepik)

Неможливо привчити до туалету

На відміну від котів, морських свинок неможливо привчити до лотка або трошки потерпіти. До того ж кавійки не перестають їсти, тож "ходять в туалет" часто - навіть, якщо гуляють кімнатою.

Впадають в тугу без компанії

В дикому середовищі мурчаки живуть зграйками, тому без спілкування з родичами домашній улюбленець починає чахнути. Зазначають, що в деяких випадках кавійки можуть навіть померти від самотності.

Проте, якщо заводити декілька свинок, краще обирати гризунів однієї статі. Інакше в новоствореній родині швидко може статися поповнення.