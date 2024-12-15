Хочеш дожити до 100 років? Мясо з цим інгредієнтом їдять довгожителі "блакитних зон"

Що їдять довгожителі у "блакитних зонах"?

Столітні жителі Blue Zones їдять меншими порціями, рослинні продукти, іноді випивають келих вина. Серед страв, які зігріють у холодний день і наситять - це гуляш. Ця страва з чорною квасолею особливо популярна в грецькій блакитній зоні - Ікарії. Важливо, що вона також підходить для вегетаріанців і веганів.

Основа рагу складається зі свіжих інгредієнтів, таких як червона цибуля, часник, фенхель і помідори, і доповнюється чашкою чорної квасолі.

"Так, це ікарійське рагу для довголіття - здорова страва. Вона багата на рослинні інгредієнти, такі як квасоля та різноманітні овочі, які є чудовим джерелом клітковини та основних поживних речовин. Для мене такі страви з високим вмістом клітковини та низьким вмістом насичених жирів позитивно впливають на мій загальний стан здоров’я", - розповіла дієтолог Хелен Белл.

Чим корисна чорна квасоля?

Експерт високо оцінює поживні властивості чорної квасолі. Він каже, що вона забезпечує велику кількість білка та клітковини, необхідних для підтримки здорової системи травлення, а також допомагає довше залишатися ситими.

Продукт має низький глікемічний індекс, що допомагає контролювати рівень цукру в крові. –

Крім того, він багатий важливими вітамінами та мінералами, такими як фолієва кислота та залізо.

Чорна квасоля також може допомогти при схудненні. Дієтолог наголошує, що люди, які дотримуються дієти, не повинні покладатися лише на це, щоб гарантувати втрату ваги чи довголіття.

Високий вміст клітковини в чорних бобах і овочах сприяє насиченню, зменшуючи ймовірність переїдання.