Довгожителі з цього острова їдять один і той самий суперпродукт і живуть довше за інших

На Окінаві в Японії проживає найбільша кількість довгожителів у світі, а їх харчування є головним фактором тривалості їхнього життя.

Що саме їдять люди з японського острова - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що їдять довгожителі на острові Окінава

Жителі одного з п’яти головних островів Японії мають утричі більше шансів дожити до 100 років, ніж їхні американські колеги, і навіть мають на 40% більше шансів, ніж інші громадяни Японії.

Жителі Окінави зазвичай ведуть активний і незалежний спосіб життя до 90 років і менш схильні до поширених на Заході вікових захворювань.

Секрет високого відсотка столітніх людей на Окінаві полягає в особливому суперпродукті з численними перевагами для здоров’я.

Дієтолог і експерт з довголіття Асако Міясіта стверджує, що морські водорості є основним продуктом харчування в одному з регіонів світу з найдовшою тривалістю життя.

Регулярне вживання морських водоростей пов’язане з покращенням здоров’я кишечника, ефективним контролем ваги та зниженням частоти хронічних захворювань.

Дослідження, проведене Університетом Південної Кароліни, показало, що споживання морських водоростей може бути основною причиною того, чому японські жінки мають відносно низький рівень раку грудей.

Морські водорості мають кілька майже магічних властивостей: вони допомагають травленню, живлячи мікробіом кишечника, сприяючи здоровим бактеріям, які покращують засвоєння поживних речовин і зменшують запалення. Розчинна клітковина в морських водоростях затримує спорожнення шлунка, подовжуючи насичення та зменшуючи тягу до калорійної їжі.

Крім того, такі сполуки, як фукоксантин, можуть допомогти позбавитися жиру з тіла.

Крім того, окінавці не палять.

Що ще їдять на острові Окінава

Раціон людей, наповнений продуктами, що збільшують довголіття, які допомагають їм залишатися у формі та здоровими до похилого віку.

Фіолетова солодка картопля на острові, багата на антиоксиданти, і жирна риба, яка містить олію Омега-3, яка, як відомо, знижує ризик серцевих захворювань та інсульту, знижуючи рівень жиру в крові, є основними продуктами харчування.

Місо, напрочуд смачна ферментована паста з соєвих бобів, яку часто готують у суп, є ще одним фактором, що сприяє їх довгому життю.

Інші соєві продукти, такі як тофу, є звичайними, тоді як м’ясо, яйця, молоко, масло, йогурт, сир і оброблені харчові продукти споживаються рідко. Однак впровадження оброблених харчових продуктів в останні роки, здається, поступово зменшує перевагу довголіття Японії.