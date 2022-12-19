ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хочемо хоч на хвилину відчути свято": Катерина Осадча поділилася планами на новорічну ніч

Новость на русском →
Понеділок 19 грудня 2022 20:42
"Хочемо хоч на хвилину відчути свято": Катерина Осадча поділилася планами на новорічну ніч Катерина Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Юлія Гаюк

Нещодавно Катерина Осадча розповіла, як із сім'єю планують святкувати Новий рік. За її словами, настрою на будь-які гуляння немає абсолютно, а повернення світла та води - вже є святом.

Про це зірка написала у своєму Instagram.

Що планує сімейство Осадчої та Горбунова

У дописі Катерина Осадча розмірковує, чи на цього року новорічні свята, ялинка та будь-який прояв святкування. Вона пише, що просто радіє світлу та воді вдома, а повітряні тривоги наводять на неї бажання скасувати все.

Телеведуча каже, що попри власне небажання святкувати зроблять це для дітей.

&quot;Хочемо хоч на хвилину відчути свято&quot;: Катерина Осадча поділилася планами на новорічну ніч

Катерина Осадча з дітьми під час відключення світла (фото: instagram.com/kosadcha)

"Зрештою вдома вирішили, що свято має бути у дітей. Для них важливо мати радощі в цей час. Звичайно, ми не зможемо святкувати так, як це було в минулих роках та і немає на це бажання, але ми все одно можемо знайти способи зробити його особливим для наших діток", - пише Осадча.

Тому вони з Юрою Горбуновим вже прикрасили ялинку та підготувались до дня Святого Миколая.

"Нашим дітям, попри все, Миколай приніс подарунки під подушку, різку не приніс. Різку з вбивчим зарядом поніс в кремль, сподіваюсь", - поділилася переживанням ведуча "Світського життя".

Раніше Катерина Осадча емоційно зверталася до українців за кордоном.

Читайте також, на якому фронті старший син знаменитості боронить Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Катя Осадча Юрій Горбунов свята України Новий рік