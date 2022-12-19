"Хочемо хоч на хвилину відчути свято": Катерина Осадча поділилася планами на новорічну ніч

Нещодавно Катерина Осадча розповіла, як із сім'єю планують святкувати Новий рік. За її словами, настрою на будь-які гуляння немає абсолютно, а повернення світла та води - вже є святом.

Про це зірка написала у своєму Instagram .

Що планує сімейство Осадчої та Горбунова

У дописі Катерина Осадча розмірковує, чи на цього року новорічні свята, ялинка та будь-який прояв святкування. Вона пише, що просто радіє світлу та воді вдома, а повітряні тривоги наводять на неї бажання скасувати все.

Телеведуча каже, що попри власне небажання святкувати зроблять це для дітей.

Катерина Осадча з дітьми під час відключення світла (фото: instagram.com/kosadcha)

"Зрештою вдома вирішили, що свято має бути у дітей. Для них важливо мати радощі в цей час. Звичайно, ми не зможемо святкувати так, як це було в минулих роках та і немає на це бажання, але ми все одно можемо знайти способи зробити його особливим для наших діток", - пише Осадча.

Тому вони з Юрою Горбуновим вже прикрасили ялинку та підготувались до дня Святого Миколая.

"Нашим дітям, попри все, Миколай приніс подарунки під подушку, різку не приніс. Різку з вбивчим зарядом поніс в кремль, сподіваюсь", - поділилася переживанням ведуча "Світського життя".