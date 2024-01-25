"Хоче дати їм багато любові": як принц Вільям порається з дітьми, поки Кейт Міддлтон перебуває у лікарні

Як принц Вільям доглядає за дітьми без Кейт Міддлтон

Для Вільяма сім'я на першому місці була завжди, а в умовах госпіталізації та відновлення дружини Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині, родина стала для нього найважливішим у житті.

Поки його дружина відновлюється у лікарні, діти залишаються з Вільямом та нянею, але чоловік не має наміру скидати все на неї. Зараз принц майже постійно знаходиться з дітьми та бажає, щоб вони відчували татову любов.

Близьке оточення принца та принцеси Уельських, які є батьками 10-річного принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї, кажуть, що сімейне життя та добробут дітей є пріоритетом пари. Вони завжди піклувалися про навчання, відпустки та розвиток своїх нащадків, тому нинішня ситуація не змінює цього плану турботи про дітей.

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Вільям очистив свій календар, щоб бути поруч із дружиною і дітьми та підтримувати їх сім’ю. Очікується, що він повернеться до громадських обов'язків лише через кілька днів після того, як вона повернеться додому з лікарні.

"Він не хоче помилок з наступним поколінням. Він хоче дати їм належне виховання та багато любові. Це в його голові насамперед", - каже друг родини.

Така позиція принца є дуже правильною, адже яку б посаду ти не займав, родина має бути на першому місці. Це прояв любові та відданості своєму вибору. Тим паче у такий складний період для всієї королівської родини, коли Кейт та король Чарльз III мають досить серйозні проблеми зі здоров’ям. Та на щастя вони одужують.

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)