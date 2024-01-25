UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Хоче дати їм багато любові": як принц Вільям порається з дітьми, поки Кейт Міддлтон перебуває у лікарні

Принц Вільям (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Принц Вільям поки залишився вдома з дітьми сам, не враховуючи допомогу няні, на яку він не хоче скидати всі обов’язки та приділяє дітям багато уваги допоки Кейт не повернеться додому з лікарні.

Детальніше про те, як Вільям порається з дітьми без Кейт Міддлтон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Як принц Вільям доглядає за дітьми без Кейт Міддлтон

Для Вільяма сім'я на першому місці була завжди, а в умовах госпіталізації та відновлення дружини Кейт Міддлтон після операції на черевній порожнині, родина стала для нього найважливішим у житті. 

Поки його дружина відновлюється у лікарні, діти залишаються з Вільямом та нянею, але чоловік не має наміру скидати все на неї. Зараз принц майже постійно знаходиться з дітьми та бажає, щоб вони відчували татову любов. 

Близьке оточення принца та принцеси Уельських, які є батьками 10-річного  принца Джорджа, 8-річної принцеси Шарлотти та 5-річного принца Луї, кажуть, що сімейне життя  та добробут дітей є пріоритетом пари. Вони завжди піклувалися про навчання, відпустки та розвиток своїх нащадків, тому нинішня ситуація не змінює цього плану турботи про дітей.

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Вільям очистив свій календар, щоб бути поруч із дружиною і дітьми та підтримувати їх сім’ю. Очікується, що він повернеться до громадських обов'язків лише через кілька днів після того, як вона повернеться додому з лікарні.

"Він не хоче помилок з наступним поколінням. Він хоче дати їм належне виховання та багато любові. Це в його голові насамперед", - каже друг родини. 

Така позиція принца є дуже правильною, адже яку б посаду ти не займав, родина має бути на першому місці. Це прояв любові та відданості своєму вибору. Тим паче у такий складний період для всієї королівської родини, коли Кейт та король Чарльз III мають досить серйозні проблеми зі здоров’ям. Та на щастя вони  одужують.

Принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Раніше ми розповідали про те, що Кейт Міддлтон перенесла операцію.

Також читайте наш матеріал про те, які прізвиська мали члени королівської родини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кейт МіддлтонПринц Вільям