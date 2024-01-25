"Хочет дать им много любви": как принц Уильям справляется с детьми, пока Кейт Миддлтон находится в больнице

Как принц Уильям ухаживает за детьми без Кейт Миддлтон

Для Уильяма семья на первом месте была всегда, а в условиях госпитализации и восстановления супруги Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости, семья стала для него самым важным в жизни.

Пока его жена восстанавливается в больнице, дети остаются с Уильямом и няней, но муж не намерен сбрасывать все на нее. Сейчас принц почти все время находится с детьми и желает, чтобы они чувствовали любовь папы.

Близкое окружение принца и принцессы Уэльских, которые являются родителями 10-летнего принца Джорджа, 8-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи, говорят, что семейная жизнь и благополучие детей являются приоритетом пары. Они всегда заботились об учебе, отпусках и развитии своих потомков, поэтому нынешняя ситуация не изменяет этот план заботы о детях.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Уильям очистил свой календарь, чтобы быть рядом с женой, детьми и поддерживать их семью. Ожидается, что он вернется к общественным обязанностям только через несколько дней после того, как она вернется домой из больницы.

"Он не хочет ошибок со следующим поколением. Он хочет дать им должное воспитание и много любви. Это в его голове прежде всего", - говорит друг семьи.

Такая позиция принца очень правильна, ведь какую бы должность ты ни занимал, семья должна быть на первом месте. Это проявление любви и преданности своему выбору. Тем более в такой сложный период для всей королевской семьи, когда Кейт и король Чарльз III испытывают довольно серьезные проблемы со здоровьем. Но к счастью они оба поправляются.

Принц Уильям с детьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)