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"Хоч раз сиділи в бліндажі під обстрілом?": дружина Козловського емоційно відповіла Фаріон

Юлія Бакуменко і Ірина Фаріон (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина і піар-менеджерка співака Віталія Козловського Юлія Бакуменко різко відповіла мовознавиці Ірині Фаріон, яка раніше заявила, що артист не тим займається під час війни.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої виконавця.

Юлія Бакуменко відповіла Фаріон

Так, в інтерв’ю екс-нардепка сказала, що Козловський, як і його колега, лідер гурту "Океан ельзи" Святослав Вакарчук, мають перебувати на передовій, а не співати в армії пісні.

Коментуючи слова Ірини, дружина Віталія припустила, що мовознавиця хоче “заїхати в інформпростір на вигадках та згадках про інших людей".

"Щоб вам все життя так гарно співалося, як Віталію Козловському на службі з ваших слів", - звернулася до Фаріон Юлія.

Юлія Бакуменко відповіла Фаріон (фото: скріншот)

Також вона поцікавилася у професорки, чи був у неї досвід перебування на фронті й чи відчувала вона те саме, що і військові.

"Ви хоч раз посиділи в бліндажі під обстрілом, думаючи, куди наступний снаряд полетить, понюхали амброзії на Донеччині, потягали боєкомплекти, чекали днями дощу, щоб переміститися по позиціях, поки нема ворожих дронів над головою? Ні? То спитайте у Віталія Козловського, як воно, а потом пи**іть", - емоційно висловилася Бакуменко.

Юлія Бакуменко відповіла Фаріон (фото: скріншот)

Зазначимо, що сам Козловський поки скандальні заяви Ірини Фаріон не прокоментував.

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