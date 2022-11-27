У Хмельницькому народився хлопчик-рекордсмен під час блекауту: фото

Малюк-рекордсмен народився у Хмельницькому обласному перинатальному центрі 24 листопада, коли майже вся Україна була без електроенергії. Цього дня, окрім малюка-богатиря, народилося ще двоє дітей.

Мама малюка Оксана Головач зізнається, що вони із чоловіком зачали дитину 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення. І рівно за 9 місяців народився хлопчик.

"Так вийшло, що саме у лютому, і точно 24-го. Так вийшло у нас. І це шоста дитина. У мене є: хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка і хлопчик, і хлопчик знову народився. Я б сказала, що ми не думали, щоб зачати, а у нас так вийшло, так Бог дав. І народити - так теж Господь дав, що народила 24-го", - розповіла Оксана.

Новонародженого хлопчика назвали Лука – на честь Луки Кримського Войно-Ясинецького. Це відомий лікар, хірург та єпископ. У сім'ї його дуже поважають і на його честь назвали сина.

Фото: Суспільне. Хмельницький

Про те, що стануть знову батьками, Оксана та Микола Головач дізналися у квітні. Жінка зізнається, що їй стало страшно народжувати дитину під час війни.

"Трохи злякалася, тому почала падати та плакати, що війна і тут завагітніла. Але нічого, з Божою допомогою перенесла і це. Як кажуть, хлопчики народяться – Бог знає, що дає", – каже Оксана.

Старші діти появі братика дуже зраділи. Найстаршому синові Головач – двадцять перший рік, далі доньці – 19 років. Усі діти у сім'ї були великими, але Лука побив усі рекорди – 6400.

Як розповіла заступник директора Хмельницької обласної лікарні Лариса Притуляк, за 12 років роботи обласного перинатального центру такий богатир з'явився вперше.

"Народилася дитина-рекордсмен за вагою - хлопчик Лука. У нас перед цим була дитина, яка народилася з вагою 5 кг 300 г. А це - практично 6400, набагато більше. Пологи завершилися операцією кесарів розтин, тому що плід-гігант, і мама сама не могла народити цього хлопчика. Перед цим жінка самостійно народила 5300. Але операція пройшла нормально, без ускладнень, хороший малюк. Мама та дитина себе нормально почувають", - розповіла Притуляк.