В Хмельницком украинка родила 18-го ребенка: удивлены даже врачи (видео)

Многодетная мать из Хмельницкой Светлана Кухарчук родила восемнадцатого ребенка. Об этом Общественному рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

Новорожденного мальчика назвали Павликом. У него девять братьев и восемь сестер. Родился малыш 1 января 2021, его самый младший брат – 29 декабря 2019 года, рассказывает роженица. Об этом сообщает "Суспільне".

18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

По словам медика, подобные роды в Хмельницкой впервые.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, она рожала почти каждый год", - пояснила медик.

Напомним, что ранее в ООН спрогнозировали, сколько детей родится в мире в 2021 году.

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