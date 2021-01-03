У Хмельницькому українка народила 18-у дитину: здивовані навіть лікарі (відео)

Багатодітна мати з Хмельницького Світлана Кухарчук народила вісімнадцяту дитину. Про це Громадському розповіла завідуюча відділенням екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

Новонародженого хлопчика назвали Павликом. У нього дев'ять братів і вісім сестер. Народився малюк 1 січня 2021, його наймолодший брат – 29 грудня 2019 року, розповідає породілля. Про це передає "Суспільне".

18-ті пологи мали певні ризики, каже лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська.

"Народила здорову дитину, вагою 4 кілограми 150 грамів", - додає завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник.

За словами медика, подібні пологи у Хмельницькій вперше.

"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи, були у нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж у 18 зараз 42, 18 дітей, вона народжувала майже кожен рік", - пояснила медик.

Нагадаємо, що раніше в ООН спрогнозували, скільки дітей народиться у світі у 2021 році.

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