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В ООН спрогнозировали, сколько детей родится в мире в 2021 году

Воскресенье 03 января 2021 07:31
В ООН спрогнозировали, сколько детей родится в мире в 2021 году
Фото: младенец (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

По оценкам ЮНИСЕФ, в первый день Нового года в мире родились 371 504 ребенка. Первый малыш 2021 года появился на свет на Фиджи.

Об этом сообщается на странице ООН в Twitter.

"Всего в 2021 году ожидается рождение 140 млн детей. Средняя продолжительность их жизни составит 84 года", - говорится в сообщении.

Ранее в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили об угрозе голода десяти миллионов детей уже в следующем году. Речь идет о детях в Конго, Нигерии, Судане и Йемене.

Таккжев ЮНИСЕФ обеспокоены появлением "потерянного поколения" из-за COVID-19. Из-за пандемии у примерно семи миллионов детей до пяти лет будут диагностированы признаки истощения. Это приведет к появлению более чем 10 тысяч дополнительных случаев детской смертности в месяц в основном в странах Африки и в Южной Азии.

Напомним, в ООН считают, что 2021 год может стать катастрофическим за последние 75 лет. Причиной называют рост количества людей, которые находятся на грани голодной смерти.

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