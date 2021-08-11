В Хмельницком невозможно попасть к детским врачам: почему нет записи

В поликлинике Хмельницкой городской детской больницы люди не могут записаться к детским врачам. Через 20 минут после открытия регистрации заканчиваются талоны к узким специалистам.

По словам медицинского регистратора медучреждения Людмилы Ивановой, такая ситуация в августе наблюдается каждый год. Это связано с тем, что детям необходимо пройти медосмотр перед началом нового учебного года.

"Запись к врачам, в основном, электронный, через сайт "Медикс". Если есть свободные места, бывает люди отписываются, тогда есть свободное окно и мы записываем кого-то другого на место. Запись к врачам сейчас только электронная, только через сайт. В живой очереди проходят экстренные случаи", - рассказала Иванова.

Женщина, которая пришла с 5-летним сыном на консультацию к кардиологу сообщила, что ей нужна справка для детского сада, но записаться онлайн она не может уже больше месяца.

Врач-кардиолог рассказала, что идет активная подготовка детей к школе и садикам. Она принимает в день в среднем 25-30 детей. Как правило, эти дети идут по электронным направлениям от семейных врачей или педиатров.

По словам временно исполняющего обязанности заведующего поликлиникой Хмельницкой городской детской больницы Ольги Проскурович, родители детей приходят жаловаться на то, что они не могут попасть к узкому специалисту через очередь в регистратуру и отсутствие записи онлайн в системе "Медикс".

Ольга Проскурович отметила, что обследоваться и получить медицинскую справку можно и в сентябре. По ее словам, если предварительно зарегистрироваться на прием к узким специалистам, то за 2 часа пациент может полностью пройти все необходимые для профосмотра обследования.

В Хмельницком невозможно попасть к детским врачам (видео: YouTube)