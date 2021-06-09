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В Хмельницком мужчина прогулялся по тросам строительного крана на 40-метровой высоте (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Хмельницком мужчина взобрался на строительный кран и балансировал там на высоте сорока метров. К счастью, любителя острых ощущений удалось снять спасателям до того, как случилось непоправимое.

Об этом информирует ТСН.

На кадрах видно, что молодой человек в одних шортах решил прогуляться по тросам. Спасатели, приехавшие на вызов, уговорили его спуститься вместе с ними.

По словам ГСЧС-ников мужчина был в подавленном состоянии. Что подтолкнуло его выбраться на кран, предстоит выяснить.

"Был в подавленном психологическом состоянии. Пришлось поговорить с мужчиной, спустить его на землю. Сейчас он чувствует себя хорошо, с ним работает полиция", - рассказывает Сергей Семенов, спасатель ГСЧС.

В Хмельницком мужчина прогулялся по строительному крану (ТСН)

Ранее сообщалось, что в Днепре пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа и чудом выжила.

Также мы писали, что в Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста, и удерживали его так до прибытия патрульных полицейских.

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