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В Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа: ни одного перелома

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Днепр, Вторник 08 июня 2021 12:54
В Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа: ни одного перелома Коллаж РБК-Украина: Ребенок выпал из окна в Днепре и чудом выжил
Автор: Светлана Мащенко

В Днепре пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа и осталась жива. Врачи говорят, что на теле ребенка ни одного перелома, что можно считать настоящим чудом.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Предположительно, ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на нижних этажах. Именно это замедлило падение.

Все произошло, пока мама была в ванной. Ребенок в это время проснулся и пошел к окну, которое было приоткрыто. Девочка оперлась на антимоскитную сетку и улетела вниз.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка сейчас находится в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает. Малышка в сознании, но ничего не помнит из произошедшего.

Тем временем полиция расследует все обстоятельства ЧП. Тем более, что семья состоит на учете, как оказавшаяся в сложных обстоятельствах.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждения внутренних органов, либо переломов костей у ребенка нет. Учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее", - говорит директор Областной детской больницы Алексей Власов.

Видео: В Днепре девочка выжила, упав с шестого этажа (ТСН)

Отметим, что недавно похожая ситуация случилась с трехлетним ребенком в Виннице, который выпал с пятого этажа, но чудом выжил, зацепившись за бельевые веревки на первом этаже.

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