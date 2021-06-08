В Днепре 5-летняя девочка чудом выжила, выпав с шестого этажа: ни одного перелома

В Днепре пятилетняя девочка выпала из окна шестого этажа и осталась жива. Врачи говорят, что на теле ребенка ни одного перелома, что можно считать настоящим чудом.

Об этом говорится в сюжете ТСН .

Предположительно, ребенка спасли веревки для белья, которые были натянуты на нижних этажах. Именно это замедлило падение.

Все произошло, пока мама была в ванной. Ребенок в это время проснулся и пошел к окну, которое было приоткрыто. Девочка оперлась на антимоскитную сетку и улетела вниз.

Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь. Девочка сейчас находится в реанимации, но ее жизни ничего не угрожает. Малышка в сознании, но ничего не помнит из произошедшего.

Тем временем полиция расследует все обстоятельства ЧП. Тем более, что семья состоит на учете, как оказавшаяся в сложных обстоятельствах.

"Черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Повреждения внутренних органов, либо переломов костей у ребенка нет. Учитывая вот эти обстоятельства травмы, это можно считать чудом для нее", - говорит директор Областной детской больницы Алексей Власов.

Видео: В Днепре девочка выжила, упав с шестого этажа (ТСН)