RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Хмельницькому чоловік прогулявся по тросах будівельного крана на 40-метровій висоті (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Хмельницькому чоловік виліз на будівельний кран і балансував там на висоті сорока метрів. На щастя, любителя гострих відчуттів вдалося зняти рятувальникам до того, як сталося непоправне.

Про це інформує ТСН.

На кадрах видно, що молодий чоловік в одних шортах вирішив прогулятися по тросах. Рятувальники, які приїхали на виклик, умовили його спуститися разом з ними.

За словами ДСНС-ників чоловік був у пригніченому стані. Що підштовхнуло його вибратися на кран, належить з'ясувати.

"Був у пригніченому психологічному стані. Довелося поговорити з чоловіком, спустити його на землю. Зараз він почувається добре, з ним працює поліція", - розповідає Сергій Семенов, рятувальник ДСНС.

У Хмельницькому чоловік прогулявся будівельним краном (ТСН)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і дивом вижила.

Також ми писали, що у Кременчуці жінки схопили за ноги самогубцю, який стрибнув з мосту, і утримували його так до прибуття патрульних поліцейських.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України строительство