У Хмельницькому чоловік прогулявся по тросах будівельного крана на 40-метровій висоті (відео)

У Хмельницькому чоловік виліз на будівельний кран і балансував там на висоті сорока метрів. На щастя, любителя гострих відчуттів вдалося зняти рятувальникам до того, як сталося непоправне.
Про це інформує ТСН.
На кадрах видно, що молодий чоловік в одних шортах вирішив прогулятися по тросах. Рятувальники, які приїхали на виклик, умовили його спуститися разом з ними.
За словами ДСНС-ників чоловік був у пригніченому стані. Що підштовхнуло його вибратися на кран, належить з'ясувати.
"Був у пригніченому психологічному стані. Довелося поговорити з чоловіком, спустити його на землю. Зараз він почувається добре, з ним працює поліція", - розповідає Сергій Семенов, рятувальник ДСНС.
У Хмельницькому чоловік прогулявся будівельним краном (ТСН)
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі п'ятирічна дівчинка випала з вікна шостого поверху і дивом вижила.
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