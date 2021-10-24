В Хмельницком мужчина "под кайфом" включил конфорки и забыл зажечь газ: чем все закончилось

Так, на место происшествия приехали и правоохранители, которые во время осмотра квартиры мужчины нашла психотропные вещества и более 7,5 граммов каннабиса. Сам мужчина был "под кайфом".

Как установили правоохранители, мужчину уже неоднократно судили за сбыт и хранение наркотиков. В частности, в прошлом году он лишь освободился из мест лишения свободы, где находился восемь лет.

Мужчине "светит" обвинительный акт в уголовном производстве по статье "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, без цели сбыта", который уже направили в суд.

Отмечается, что предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.