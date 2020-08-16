В Хмельницком молодожены отличились диким поведением: на людей плевать

В Хмельницком молодожены начали дрифтовать посреди улицы (фото: pixabay.com)

Супружеская пара разозлила общественность своим поведением

В Хмельницком любители острых ощущений решили отличиться и заставили водителей автомобилей и общественного транспорта ждать, пока они смогут отснять эффектные кадры в центре города.

На видео можно узнать перекресток Каменецкой и Подольской улиц, где и происходило все действо. Ролик снимал один из дрифтеров, после чего его опубликовал khmelnitskyy.driver в соцсети Instagram.

Место над подземным переходом любители экстремального катания на автомобилях подметили давно, но обычно все происходило ночью. На этот раз подрифтовать решили участники свадебного кортежа средь бела дня.

С какой целью делали это молодожены и почему не подумали об окружающих? Возможно хотели получить эффектные кадры либо обратить на себя внимание. А может им не хватало адреналина?

Куча транспорта, как частного, так и общественного, вынуждена была ждать, пока молодожены нарадуются своему безумному поступку. Также на видео отчетливо слышно пронзительный звук, который издают колеса при трении об асфальт. Этот звук вряд ли назовешь приятным.

Конечно любителей ночного дрифта вычислить крайне сложно. Однако любителей экстрималить днем найти и привлечь к ответственности при желании будет значительно проще.

В Хмельницком молодожены начали дрифтовать посреди улицы В Хмельницком молодожены начали дрифтовать посреди улицы (видео: youtube.com/Свежие Новости)

Напомним, что жителей столицы возмутила маршрутка без тормозов.