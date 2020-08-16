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У Хмельницькому молодята відзначилися дикою поведінкою: на людей плювати

Неділя 16 серпня 2020 10:55
У Хмельницькому молодята відзначилися дикою поведінкою: на людей плювати
У Хмельницькому молодята почали дріфтувати посеред вулиці (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Подружня пара розлютила громадськість своєю поведінкою

У Хмельницькому любителі гострих відчуттів вирішили відзначитися і змусили водіїв автомобілів та громадського транспорту чекати, поки вони зможуть відзняти ефектні кадри в центрі міста.

На відео можна впізнати перехрестя Кам'янецької та Подільської вулиць, де й відбувалося все дійство. Ролик знімав один з дрифтерів, після чого його опублікував khmelnitskyy.driver в соцмережі Instagram.

Місце над підземним переходом любителі екстремального катання на автомобілях помітили давно, але зазвичай все відбувалося вночі. На цей раз подріфтувати вирішили учасники весільного кортежу серед білого дня.

З якою метою робили це молодята і чому не подумали про оточуючих? Можливо хотіли отримати ефектні кадри або звернути на себе увагу. А може їм не вистачало адреналіну?

Купа транспорту, як приватного, так і громадського, змушена була чекати, поки молодята натішаться від свого божевільного вчинку. Також на відео чітко чути пронизливий звук, який видають колеса при терті об асфальт. Цей звук навряд чи назвеш приємним.

Звичайно любителів нічного дріфту обчислити вкрай складно. Однак любителів екстрималити вдень знайти і притягнути до відповідальності при бажанні буде значно простіше.

У Хмельницькому молодята почали дріфтувати посеред вулиці (відео: youtube.com/Свіжі Новини)

Нагадаємо, що жителів столиці обурила маршрутка без гальм.

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