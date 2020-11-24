Под Хмельницким пьяный чиновник сбил двух женщин на переходе: момент наезда попал на видео

ДТП под Хмельницким (коллаж: РБК-Украина)

Пьяный мужчина сбил двух женщин на пешеходном переходе и убежал

В Шепетовке Хмельницкой области чиновник "Центра пробации" сбил на пешеходном переходе двух медсестер. Очевидцы инцидента говорят, что водитель был на столько пьян, что еле держался на ногах.

После ДТП мужчина первым делом попытался забрать свой автомобильный номер, на котором лежала одна из пострадавших. После этого он скрылся с места аварии. Об этом сообщают "Надзвичайні новини".

Позже чиновник сам пришел в полицию и признался в содеянном. Что касается пострадавших женщин, то они обе работают медсестрами в Шепетовской районной больнице. В тот вечер они возвращались домой.

У одной женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом черепа. У другой потерпевшей закрытый перелом таза и множественные ушибы тела.

Под Хмельницким нетрезвый чиновник сбил двух медиков на переходе (видео: YouTube)

Пользователи сети возмущены действиями мужчины, который первым делом хотел забрать свои номера, а не помочь женщинам.

Все руководители пьют водку, не отходя от собственного кабинета;

Как можно уважать полицию после такого преступления, мало того выше стоящие это все "замылят"!!!

Отмажут;

Надо перед тем как стать на зебру посмотреть по сторонам. Я не защищаю водителя, но этого могло бы и не случиться;

Девчонкам конечно здоровья, но люди, поймите, зеленый цвет светофора - это не страховка. Сама водитель, ехала и тормоза отказали. Благо скорость была небольшая, обошлось без происшествий. А для таких идиотов водителей пора строить заводы, пусть работают себе на хлебушек с водой, а весь остальной доход на помощь пострадавшим. Так и экономику поднимем, они вон какой пример для нас, что можно заработать и у нас в стране.

Напомним, в Киеве водитель такси сбил на переходе человека.

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