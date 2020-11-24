Під Хмельницьким п'яний чиновник збив двох жінок на переході: момент наїзду потрапив на відео

ДТП під Хмельницьким (колаж: РБК-Україна)

П'яний чоловік збив двох жінок на пішохідному переході і втік

В Шепетівці Хмельницької області чиновник "Центру пробації" збив на пішохідному переході двох медсестер. Очевидці інциденту кажуть, що водій був настільки п'яний, що ледве тримався на ногах.

Після ДТП чоловік першим ділом спробував забрати свій автомобільний номер, на якому лежала одна з постраждалих. Після цього він втік з місця аварії. Про це повідомляють "Надзвичайні новини".

Пізніше чиновник сам прийшов у поліцію і зізнався у скоєному. Що стосується постраждалих жінок, то вони обидві працюють медсестрами в Шепетівській районній лікарні. У той вечір вони поверталися додому.

У однієї жінки закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку та перелом черепа. У іншої потерпілої закритий перелом тазу та множинні забої тіла.

Під Хмельницьким нетверезий чиновник збив двох медиків на переході (відео: YouTube)

Користувачі мережі обурені діями чоловіка, який першим ділом хотів забрати свої номери, а не допомогти жінкам.

Всі керівники п'ють горілку, не відходячи від власного кабінету;

Як можна поважати поліцію після такого злочину, мало того вище стоячі це все "замилять"!!!

Відмажуть;

Треба перед тим як стати на зебру подивитися по сторонах. Я не захищаю водія, але цього могло б і не трапитись;

Дівчатам звичайно здоров'я, але люди, зрозумійте, зелений колір світлофора - це не страховка. Сама водій, їхала і гальма відмовили. Благо швидкість була невелика, обійшлося без пригод. А для таких ідіотів водіїв пора будувати заводи, хай працюють собі на хлібець з водою, а весь дохід на допомогу постраждалим. Так і піднімемо економіку, вони он який приклад для нас, що можна заробити і у нас в країні.

Нагадаємо, у Києві водій таксі збив на переході людину.

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