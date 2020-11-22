Жертвы ДТП: что нужно делать, чтобы получить компенсацию

ДТП (фото: РБК-Украина)

Эксперты рассказали, что надо делать, чтобы получить компенсацию

После ДТП стразовая компания виновника аварии имеет по меньшей мере 100 тысяч гривен на материальную компенсацию, и от 260 тысяч гривен на медицинское возмещение. При этом эксперты рассказали, что делать, чтобы получить компенсацию.

Процесс возмещения после аварии может затянуться на годы, а пострадавшим людям деньги нужны на лечение сразу. Поэтому адвокаты советуют сохранять чеки на все, на что тратятся деньги при лечении. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Адвокат Игорь Липявка рассказал, что пострадавшие в ДТП или ближайшие родственники погибших имеют законно право обратиться с гражданским иском в рамках уголовного производства к виновнику аварии.

При этом судьи по своему усмотрению принимают решение о возмещении морального ущерба, но пострадавшие могут провести судебно-психологическую экспертизу, которая установит размер этого морального вреда.

Эксперты рассказали, как получить компенсацию после ДТП (видео: YouTube)

Но судебное решение не означает его исполнения. Может быть, что у виновника ДТП нет средств, а страховой выплаты не хватает. В украинском законодательстве нет на это никакого ответа.

"С повреждением здоровья все гораздо сложнее и нет пока даже механизма расчета тех нанесенных телесных повреждений и последствий, которые нанесены", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Напомним, появились подробности ДТП в Киеве, в котором таксист убил двух женщин.

Ранее в Харькове внедорожник снес беременную женщину на переходе. По словам очевидцам, удар был такой силы, что женщина отлетела на 30 метров.