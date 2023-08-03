На Хмельниччині дитину по-звірячому покусала мавпа, яка бігала вулицями: звідки вона взялася

Мавпа прибігла у двір і напала на дитину

14-річна Карина Слєпчик із села Карпівці несподівано зазнала нападу мавпи. Тварина видерла їй шматок м'яса з руки та сильно прокусила другу руку.

"Дитині 14 років, увечері ми були на городі та побачили мавпочку. Вона прибігла до нас. Мала поруч з нею стояла і якось рукою провела, а та на неї застрибнула і вчепилася передніми лапами за руку, а зубами за пальці. Відірвала шматок м'яса з руки, і ще в одному місці дуже прокусила руку", - розповіла мати постраждалої Лариса Слєпчик.

Крики мавпи чули ще тиждень тому. Але думали, що це коти кричать.

"Мама прийшла з городу і каже, Ларисо, то не кіт, а мавпа і вона побігла до сусідів на будівництво. Ми вийшли подивитися і справді - це мавпа. Вона звідти від сусідів прибігла до нас", - додала жінка.

Тварину бачили й інші мешканці села. Мавпа краде шовковицю в саду, але до рук не дається. Її вже намагалися зловити, але вона підіймається на дах і бігає туди-сюди.

"Я до неї підходжу, коли близько сидить, говорю з нею або повторюю, як вона рухається. Я кидала їй виноград, близько так не підходила. А кішка з нею билася", - розповіла Ганна Федорук.

Звідки у селі взялася мавпа

Ця зелена мавпочка – переселенка. Її евакуювали із Харківської області. Харків'янин Сергій погодився доглянути тварину і привіз її з собою до Хмельницької області.

"Коли їхали всі з-під обстрілів, то наші знайомі віддали нам і просили тримати у себе, доки вони не повернуться. Так і не повернулися. Зараз за кордоном в Іспанії", - розповів чоловік.

Мавпа агресію раніше не виявляла. Вона жила на вулиці у клітці та не тікала. Зараз вирвалася на волю і вештається по всьому селу, а зловити її не можуть.

"Відкрила сама клітку. Не агресивна, жила собі, та годували з рук", - додає Сергій.

Він зізнається, що не проти того, щоб тварину в нього забрали - до притулку чи зоопарку.

Мавпочкою вже зацікавилися в реабілітаційному центрі для диких тварин.

"Це зелена мавпа. На вигляд вона доглянута, чиста, акуратна. Швидше за все в неї є щеплення. Будемо з'ясовувати. Зараз її потрібно зловити", - каже директор центру Сергій Пальохін.

Сачком упіймати тварину не вдалося. Тому мавпі на прізвисько Гарік дали седативні препарати, але вони не подіяли - Гарік далі стрибає по селу.

Староста села Людмила Чобан каже, що вже звернулися до Державної служби надзвичайних ситуацій, аби допомогли зловити тварину.

Поки вигадують спосіб відловити тварину, Каріну виписали з лікарні. Лікар каже, що рани гояться.

"Численні поверхневі рани в області кисті, пальців, поверхні долоні. Наразі стан дитини стабільний, але за твариною неможливий санітарно-технічний нагляд, тому дитина підлягає екстреній вакцинації проти сказу", - пояснив лікар Віталій Одарчук.