Под Хмельницким ребенка зверски покусала обезьяна, которая бегала по улицам: откуда она взялась

Обезьяна прибежала во двор и напала на ребенка

14-летняя Карина Слепчик из села Карповцы неожиданно подверглась нападению обезьяны. Животное выдрало ей кусок мяса из руки и сильно прокусила вторую руку.

"Ребенку 14 лет, вечером мы были на огороде и увидели обезьянку. Она прибежала к нам. Малая рядом с ней стояла и как-то рукой провела, а та на нее запрыгнула и вцепилась лапами передними за руку, а зубами за пальцы. Оторвала кусок мяса с руки, и еще в одном месте очень прокусила руку", - рассказала мама пострадавшей Лариса Слепчик.

Крики обезьяны слышали еще неделю назад. Но думали, что это коты орут.

"Мама пришла с огорода и говорит, Лариса, то не кот, а обезьяна и она побежала к соседям на стройку. Мы вышли посмотреть и действительно - это обезьяна. Она оттуда от соседей прибежала к нам", - добавила женщина.

Животное видели и другие жители села. Обезьяна ворует шелковицу в саду, но в руки не дается. Ее уже пытались поймать, но она взбирается на крышу и бегает туда-сюда.

"Я к ней подхожу, когда близко сидит, говорю с ней или повторяю, как она двигается. Я кидала ей виноград, близко так не подходила. А кошка с ней дралась", - рассказала Анна Федорук.

Откуда в селе взялась обезьяна

Эта зеленая обезьянка - переселенка. Ее эвакуировали из Харьковской области. Харьковчанин Сергей согласился присмотреть за животным и привез ее с собой в Хмельницкую область.

"Когда ехали все из-под обстрелов, то наши знакомые отдали нам и просили держать у себя, пока они не вернутся. Так и не вернулись. Сейчас за границей в Испании", - рассказал мужчина.

Обезьянка агрессию ранее не проявляла. Она жила на улице в клетке и не убегала. Сейчас вырвалась на волю и шастает по всему селу, а поймать ее не могут.

"Открыла сама клетку. Не агрессивная, жила себе, и кормили с рук", - добавляет Сергей.

Он признается, что не против того, чтобы животное у него забрали - в питомник или зоопарк.

Обезьянкой уже заинтересовались в реабилитационном центре для диких животных.

"Это зеленая обезьяна. По виду она ухожена, чистая, аккуратная. Скорее всего у нее есть прививки. Будем выяснять. Сейчас ее нужно словить", - говорит директор центра Сергей Палехин.

Сачком словить животное не удалось. Поэтому обезьянке по кличке Гарик дали седативные препараты, но они не подействовали - Гарик дальше прыгает по селу.

Староста села Людмила Чобан говорит, что уже обратились в Государственную службу чрезвычайных ситуаций, чтобы помогли поймать животное.

Пока придумывают способ отловить животное, Карину выписали из больницы. Врач говорит, что раны заживают.

"Многочисленные поверхностные раны в области кисти, пальцев, поверхности ладони. Сейчас состояние ребенка стабильное, но за животным невозможен санитарно-технический присмотр, поэтому ребенок подлежит экстренной вакцинации против бешенства", - объяснил врач Виталий Одарчук.