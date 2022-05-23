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Хлопки вместо взрывов, "новояз" вместо языка: как устроена российская пропаганда

Фото: Как устроена российская пропаганда и что такое новояз (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В России используют специальный "новый язык" в сообщениях и новостях. Это так называемый "новояз", который упоминался еще в книге Джорджа Оруэлла "1984". На этом "новоязе" построена вся российская пропаганда "для промывки мозгов".

Как работает такая пропаганда и какими словами оперируют для подмены понятий в российской пропаганде - читайте ниже.

Блогер Ян Топлес объяснил, что на "новоязе" в России говорят уже давно, поэтому среднестатистический житель РФ не замечает, как его быстро облапошивают.

"Война - это мир, свобода - это рабство, незнание - сила", - это цитата из книги Оруэлла. И именно по этой формуле власть России с помощью СМИ и чиновников формирует другое восприятие обычных вещей.

В качестве примера блогер приводит цитату члена Совета Федерации Елены Мизулиной, многолетнего политика, борца с "гей-пропагандой", нецензурщиной в сети и прочим.

"Запрет как норма права, из которой конструируется закон - это и есть самая большая свобода человека. А вам всегда говорят: "Вот, депутаты только запрещают". Это ложное, совершенно ложное, ошибочное представление. Запрет - это как раз и есть там, где человек свободен", - сказала Мизулина в одном из выступлений.

А в последнее время в "новоязе" стали изобретать новые слова. Хлопок - вместо взрыва, задымление - вместо пожара, подтопление - вместо наводнения, жесткая посадка вместо авиакатастрофы, отрицательный рост - вместо снижения или падения экономики.

То есть, пропаганда называет неприятные и ужасные вещи другими или малознакомыми словами и тогда они уже не кажутся такими трагическими и ужасными. И даже название "специальная военная операция" вместо войны - элемент пропаганды. И это не просто замена слова, это подмена понятий.

Хлопок - это быстрое сгорание горючей смеси без разрушений, задымление - это немного дыма, без пожара, подтопление - это немного воды, а не затопленные 7 тысяч сел по самые крыши, жесткая посадка - это сложная посадка вертолета без жертв.

Как работает российская пропаганда

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, если ваши родственники верят пропаганде и отрицают войну.

А также рассказывали о том, что символ российской пропаганды "бабушка с красным флагом" нашлась в больнице Харькова - ей во двор прилетела мина оккупантов.

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