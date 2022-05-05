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Символ российской пропаганды "бабушка с красным флагом" нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела мина

Новина українською →
Четверг 05 мая 2022 21:38
Символ российской пропаганды "бабушка с красным флагом" нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела мина Развенчан очередной фейк российской пропаганды - о бабушке с красным флагом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пожилую женщину-украинку, которая с красным флагом вышла встречать российских военных, российская пропаганда использует на многих фотографиях, плакатах. Ей посвятили несколько муралов в разных городах России и даже пообещали установить в ее честь несколько памятников.

Но на самом деле пожилая украинка стала жертвой оккупантов и сейчас вынуждена находится в больнице Харькова. Об этом сообщает SPRAVDI.

Работник центра стратегических коммуникаций посетил сначала дом украинки в Харьковской области, а потом и саму героиню.

По версии российской пропаганды, бабушка "смело противостояла националистам" и вышла встречать российские войска с красным флагом в знак благодарности.

Символ "бабушка с красным флагом" массово тиражируется на росТВ, в ее честь рисуют муралы, изображают на плакатах, на картинках в социальных сетях. И даже собрались поставить ей два памятника – один в Белгороде, а второй в Мариуполе.

Символ российской пропаганды &quot;бабушка с красным флагом&quot; нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела мина

Символ российской пропаганды &quot;бабушка с красным флагом&quot; нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела минаСимвол российской пропаганды &quot;бабушка с красным флагом&quot; нашлась в больнице Харькова: ей во двор прилетела минаА что же на самом деле?

Во двор к Анне Ивановне Ивановой прилетел подарок от "освободителей" – мина. Ее внук вынужден прятаться от обстрелов в Польше, а она сама вместе с мужем находится в харьковской больнице. Ее туда доставили украинские военные.

Кстати, она им невероятно благодарна и за спасение, и за помощь. Говорит, что военные не только поддержали ее продуктами, но и защитили от гнева харьковчан.

Ей пришлось оправдываться, почему она вышла как она думала, к российским военным с красным флагом – просила, чтобы те "не громили Украину и мирно решали все вопросы". А вот в РФ ее мотивы перекрутили и сделали ее чуть ли не "предательницей".

"Сейчас, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала о Буче и все остальное – она закинула тот красный флаг куда подальше", - рассказал командир взвода с псевдо "Кадет".

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Данилко разнес российскую журналистку.

А также рассказывали о том, что пропагандисты с росТВ украли кадры со съемок сериала для создания фейков.

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