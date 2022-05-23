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Хлопки замість вибухів, "новояз" замість мови: як влаштована російська пропаганда

Фото: Як влаштована російська пропаганда і що таке новояз (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Росії використовують спеціальну "нову мову" в повідомленнях і новинах. Це так званий "новояз", який згадувався ще в книзі Джорджа Оруелла"1984". На цьому "новоязі" побудована вся російська пропаганда "для промивання мізків".

Як працює така пропаганда і якими словами оперують для підміни понять у російській пропаганді - читайте нижче.

Блогер Ян Топлес пояснив, що на "новоязі" в Росії говорять вже давно, тому середньостатистичний житель РФ не помічає, як його швидко обдурюють.

"Війна - це мир, свобода - це рабство, незнання - сила", - це цитата з книги Оруелла. І саме за цією формулою влада Росії за допомогою ЗМІ й чиновників формує інше сприйняття звичайних речей.

Як приклад блогер наводить цитату члена Ради Федерації Олени Мізуліної, багаторічного політика, борця з "гей-пропагандою", нецензурщиною в мережі та іншим.

"Заборона як норма права, з якої конструюється закон - це і є найбільша свобода людини. А вам завжди кажуть: "Ось, депутати тільки забороняють". Це помилкове, абсолютно помилкове, помилкове уявлення. Заборона - це якраз і є там, де людина вільна", - сказала Мізуліна в одному з виступів.

А останнім часом в "новоязі" стали винаходити нові слова. Хлопки - замість вибуху, задимлення - замість пожежі, підтоплення - замість повені, жорстка посадка замість авіакатастрофи, негативний зріст - замість зниження або падіння економіки.

Тобто, пропаганда називає неприємні та жахливі речі іншими або малознайомими словами І тоді вони вже не здаються такими трагічними та жахливими. І навіть назва "спеціальна військова операція" замість війни - елемент пропаганди. І це не просто заміна слова, це підміна понять.

Хлопок - це швидке згоряння горючої суміші без руйнувань, задимлення - це трохи диму, без пожежі, підтоплення - це трохи води, а не затоплені 7 тисяч сіл по самі дахи, жорстка посадка - це складна посадка вертольота без жертв.

Як працює російська пропаганда

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо ваші родичі вірять пропаганді та заперечують війну.

А також розповідали про те, що символ російської пропаганди "бабуся з червоним прапором" знайшлася в лікарні Харкова - їй у двір прилетіла міна окупантів.

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