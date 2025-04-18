Мальчик из мема "Скоро вже буде Паска" вырос, и вот как он выглядит сейчас (фото)

Многие помнят забавное видео с маленьким мальчиком, который на камеру говорит: "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско". Тогда герою мема было 5 лет, а сейчас ему уже 7 и он не прекратил появляться в соцсетях.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас и как выглядит мальчик из видео "Скоро вже буде Паска", которого зовут Матвей Брус.

Что известно о ребенке с видео о Пасхе

Так, в 2022 году сеть "взорвал" смешной "тикток" - маленький Матвей из Черкасской области бегал по огороду и "помогал" родителям, а когда ему предложили что-то рассказать на камеру, тот выдал целую речь.

"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско... Сардельки та ковбаску", - уверенно сказал мальчик, рекламируя бизнес родителей.

Видео мгновенно стало "вирусным", а потом и вообще превратилось в песню. Мюслі UA выпустили трек с Матвеем, который (по состоянию на сейчас) собрал уже более 10 миллионов просмотров.

Ребенок стал популярным. Матвей и его родители давали интервью, рассказывали о сыне и делились, что забавное видео появилось совершенно случайно, ведь мальчика не готовили к съемкам, он просто говорил то, что хотел.

Где сейчас Матвей Брус

Сейчас мальчик продолжает сниматься в видео своего отца. Его папа ведет соцсети и рассказывает о сельском хозяйстве, земледелии и уходе за домашними животными.

Матвей Брус (скриншот)

В апреле прошлого года Брус записал новое видео о Пасхе.

Кроме этого, Матвей и его семья сумели "монетизировать" его популярность - но на доброе дело. Мальчик и его родители проводят сборы для ВСУ, помогают армии.

Матвей Брус из мема (скриншот)

А еще Матвей рассказывает о своей жизни и продолжает помогать родителям. Мальчик популярен в соцсетях, на страницу его отца в TikTok подписано более 350 тысяч юзеров, а еще - 312 тысяч подписчиков на YouTube.

Матвей Брус (скриншот)

Недавно герой мема появился в новом видео, где его родители пекли паски. Сам Матвей выступил в роли дегустатора.

Матвей Брус сейчас (скриншот)

Ребенок не боится камеры и охотно делится своими мыслями и при этом выдает забавные фразы. Будет ли он выпускать новое видео к Пасхе в этом году - пока неизвестно.