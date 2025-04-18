Мальчик из мема "Скоро вже буде Паска" вырос, и вот как он выглядит сейчас (фото)
Многие помнят забавное видео с маленьким мальчиком, который на камеру говорит: "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско". Тогда герою мема было 5 лет, а сейчас ему уже 7 и он не прекратил появляться в соцсетях.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где сейчас и как выглядит мальчик из видео "Скоро вже буде Паска", которого зовут Матвей Брус.
Что известно о ребенке с видео о Пасхе
Так, в 2022 году сеть "взорвал" смешной "тикток" - маленький Матвей из Черкасской области бегал по огороду и "помогал" родителям, а когда ему предложили что-то рассказать на камеру, тот выдал целую речь.
"Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яско... Сардельки та ковбаску", - уверенно сказал мальчик, рекламируя бизнес родителей.
@vovka_brus #заїздивякузбекішакаішака #матвійбрус #пежореногавно #минебудемпродаватьпассат #вовкабрус оригинальный звук - Матвій Брус
Видео мгновенно стало "вирусным", а потом и вообще превратилось в песню. Мюслі UA выпустили трек с Матвеем, который (по состоянию на сейчас) собрал уже более 10 миллионов просмотров.
Ребенок стал популярным. Матвей и его родители давали интервью, рассказывали о сыне и делились, что забавное видео появилось совершенно случайно, ведь мальчика не готовили к съемкам, он просто говорил то, что хотел.
Где сейчас Матвей Брус
Сейчас мальчик продолжает сниматься в видео своего отца. Его папа ведет соцсети и рассказывает о сельском хозяйстве, земледелии и уходе за домашними животными.
Матвей Брус (скриншот)
В апреле прошлого года Брус записал новое видео о Пасхе.
@vovka_brus Скоро вже буде Пасха 2 #матвійбрус #скоровжебудепаска оригінальний аудіозапис – Вовка Брус - Матвій Брус
Кроме этого, Матвей и его семья сумели "монетизировать" его популярность - но на доброе дело. Мальчик и его родители проводят сборы для ВСУ, помогают армии.
Матвей Брус из мема (скриншот)
А еще Матвей рассказывает о своей жизни и продолжает помогать родителям. Мальчик популярен в соцсетях, на страницу его отца в TikTok подписано более 350 тысяч юзеров, а еще - 312 тысяч подписчиков на YouTube.
Матвей Брус (скриншот)
Недавно герой мема появился в новом видео, где его родители пекли паски. Сам Матвей выступил в роли дегустатора.
Матвей Брус сейчас (скриншот)
Ребенок не боится камеры и охотно делится своими мыслями и при этом выдает забавные фразы. Будет ли он выпускать новое видео к Пасхе в этом году - пока неизвестно.
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