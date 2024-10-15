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Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну: "Страшно стати тягарем"

Вівторок 15 жовтня 2024 10:10
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Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну: "Страшно стати тягарем" Андрій Хливнюк (фото: instagram.com/andriihorolski)
Автор: Любов Блажко

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який з початку повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ, показав фото з фронту. У підписі до нього захисник висловив чесні думки, що стосувалися війни.

Що з цього приводу написав артист, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його Instagram.

Андрій Хливнюк висловився про війну

У stories знаменитість показався у військовому спорядженні разом із побратимом. Лідер гурту "Бумбокс" закликав українців не забувати, що повномасштабна війна в Україні триває. Він підкреслив, що тим людям, які не мають змоги безпосередньо долучитися до армії, варто навчитися дистанційно знищувати ворогів.

"Страшно. Усім дуже страшно, навіть не загинути, а стати тягарем для найрідніших. Втім, є десяток варіантів, як допомогти армії України, бо коли прийде орда, "ганьба" вже не покричиш і не скажеш "йди копай, солдат", - написав відомий музикант.

"Опановуйте дистанційне знищення покидьків, якщо вік чи брак сил не дозволяють їх бити руками", - додав він.

Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну: &quot;Страшно стати тягарем&quot;

Андрій Хливнюк служить (фото: instagram.com/andriihorolski)

Що відомо про службу Андрія Хливнюка

44-річний уродженець Черкас вступив до територіальної оборони Києва в лютому 2022 року. Тоді ж він оприлюднив ролик, де в центрі Києва заспівав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Це відео стало вірусним, і пізніше гурт Pink Floyd випустив на основі цієї ж пісні "Hey Hey Rise Up", де вокальну партію виконує Хливнюк.

У березні 2022 року Андрій потрапив під мінометний обстріл і отримав поранення обличчя. У квітні він знову повернувся до ТрО. Минулого року відомий співак став командиром своєї групи аеророзвідки, де продовжує служити й нині.

Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну: &quot;Страшно стати тягарем&quot;Хливнюк показався на службі та поділився відвертими думками про війну: &quot;Страшно стати тягарем&quot;Андрій Хливнюк показував фото з фронту (фото: instagram.com/andriihorolski)

Раніше Хливнюк сказав, коли знову почне співати свої російськомовні хіти.

Також почитайте, де зараз маленький Лео з Ірпеня, який замилував Україну своїм виконанням "Червоної калини".

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