Де зараз маленький Лео з Ірпеня, який замилував Україну своїм виконанням "Червоної калини"

На початку повномасштабної війни український інфопростір облетіло відео, на якому трирічний Лео з Ірпеня виконує пісню "Ой, у лузі червона калина". Хлопчик після цього миттєво став знаменитістю.

РБК-Україна розповідає про те, де зараз та як живе Лео Буша.

Як популярність вплинула на маленького Лео

Гімн Січових Стрільців "Ой, у лузі червона калина" набув нової популярності завдяки емоційному виконанню Андрія Хливнюка на Софіївський площі у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Ця пісня настільки стала "вірусною", що її виконували як дорослі, так і діти. Так сталося і з Лео – він настільки сподобав собі "Червону калину", що наспівував її всюди.

Коли ж Андрій Хливнюк отримав поранення на фронті, батько Лео захотів підбадьорити артиста і записав відео, як його син виконує "Ой, у лузі червона калина". Цей ролик одразу почав набирати тисячі переглядів і вже за кілька днів Лео став маленькою зіркою.

Мама Лео Анна пізніше зізнавалась, що насправді не дуже раділа такій популярності, оскільки не знала, як це може обернутися для їхньої родини.

Після цього хлопчика почали запрошувати у різноманітні проекти. Зокрема, він заспів "Не твоя війна" разом зі Святославом Вакарчуком під час благодійного концерту у метро, згодом він з'явився у кліпі легендарного гурту Pink Floyd, які у колаборації із Хливнюком зробили кавер на пісню "Ой, у лузі червона калина".

Де зараз Лео і чим займається

Лео зі старшим братом Елвіном та батьками до війни жили в Ірпені, тоді вимушено переїхали на Хмельниччину. Зі слів мами хлопчика, саме там вони перейшли у спілкуванні на українську мову. Зараз родина живе у Швейцарії. Торік у родині народився третій син Еней.

Попри те, що Лео далеко зараз від батьківщини, він продовжує підтримувати Україну. Зокрема, на День Незалежності хлопчик заспівав на місцевому концерті дві пісні – "Ой, у лузі червона калина" і "Я піду в далекі гори" Володимира Івасюка. Відео з виступу поділились батьки у соціальних мережах.

На свій 6-й день народження, який Лео відсвяткував наприкінці серпня, він зібрав понад 50 тисяч гривень донатів і передав їх волонтерам на закупівлю засобів для тактичної медицини.

Раніше Лео на відео ділився власним досвідом про те, як він ховався у бомбосховищі і як йому було страшно перечікувати вибухи. У цьому ролику хлопчик закликав українців донатити на облаштування дитячих куточків у бомбосховищах Херсонщини та на допомогу дітям, які перебувають на прифронтових територіях.

Лео із братом Елвіном і татом (фото: facebook com busha sasha)

Лео з братами (фото: Instagram busha_sasha)

Батьки Лео часто публікують відео із сином, де він розповідає кумедні історії зі свого життя, співає, катається на самокаті і вчиться малювати український герб.

Лео також потрапив на сторінки збірки поезій "Мова ворожнечі", автором якої є його батько – Олександр Буша.

Лео на сторінках поетичної збірки свого батька (фото: Instagram busha_sasha)